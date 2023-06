Ninho revient en force avec l’album NI (Sons)

Écoutez le nouvel album de Ninho, “NI” qui marque le retour puissant de recordman des certifications en France avec des featurings internationaux en compagnie de Central Cee, Lil Baby, Ayra Starr et Omah Lay.

Un an et demi après la parution de l’album “Jefe” qui a été un énorme succès, Ninho signe ce vendredi 30 juin son grand retour avec un nouvel opus qu’il a décidé d’intituler tout simplement “NI“. Dans cet opus de 16 morceaux et d’un bonus, William Nzobazola de son vrai nom démontre comme souvent qu’il n’a rien perdu de son talent, mêlant à la perfection les titres de kickage et ceux plus mélodieux, accompagné avec des collaborations qui devraient lui permettre d’obtenir reconnaissance à l’internationale.

Avec ce quatrième album dans sa jeune carrière, Ninho devrait être en passe de réaliser les exploits de ses précédents projets en prenant rapidement les premières places du Top Singles avec les morceaux de cet opus dont les premiers chiffres de ventes seront très attendus afin de faire grandir son palmarès impressionnant de 100 Singles d’or, 39 de platine ainsi que 19 singles de diamant.

Du côté des featurings, Ninho s’offre deux featurings avec des artistes nigériens, Omah Lay et Ayra Starr, un avec le rappeur britannique Central Cee et enfin avec un artiste américain, Lil Baby pour se différencier de son dernier album sur lequel il avait le choix de n’inviter aucun artistes.