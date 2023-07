Pourquoi Ninho fait supprimer leur interview ? Mehdi Maïzi révèle tout

Mehdi Maïzi donne enfin les raisons qui l’ont poussé à supprimer son interview avec Ninho ! Dans une longue publication sur son compte Twitter le présentateur du “Code” a raconté dans les détails pourquoi son récent entretien avec Ninho a disparu, il a décrit le déroulement de toute cette affaire depuis la mise en ligne de la vidéo.

“Juste un message : je ne fais pas l’aveugle, je vois toutes les questions sur le pourquoi de la suppression de l’interview de Ninho. Je vous explique très vite ce qu’il s’est passé” a confié Mehdi Maïzi suite aux questions des internautes sur la disparation soudaine de son interview avec Ninho à l’occasion de la promotion de son nouvel album intitulé “N.I”. Quelques heures après la mise en ligne de la vidéo, elle a été supprimée de Youtube et sur Apple Music suscitant l’incompréhension des fans sans une explication précise sur cette décision.

Mehdi Maïzi menacé par l’avocat de Ninho !

Face aux interrogations, Mehdi Maïzi est sorti du silence pour s’expliquer sur ce choix d’avoir fait retirer les images de son entretien avec Ninho. Le journaliste explique que cette décision a été imposée par le rappeur sous la menace de poursuite en justice par son avocat, l’artiste n’est pas satisfait de l’interview et ne souhaite pas qu’elle soit diffusée. “Tout se passe bien, le tournage a lieu et je ne crois trahir personne en disant que tout le monde a quitté les lieux en ayant l’impression d’avoir fait une bonne interview. Aucune tension, au contraire, tout le monde est content” décrit l’ancien animateur d’OKLM radio.

“Je réponds que je suis désolé qu’il voit les choses comme ça, mais qu’il n’est pas question qu’on supprime ça. C’est sorti, plusieurs personnes l’ont déjà regardé et des extraits tournent partout. Surtout, je ne travaille ni pour l’artiste, ni pour son label” raconte Mehdi Maïzi avant de poursuivre, “Les choses escaladent un peu et le label nous informe que l’artiste en discute avec son avocat et pourrait envisager une action en justice. C’est à ce moment-là que les choses changent dans notre tête : à quoi bon créer du contenu si c’est pour que ça se finisse comme ça”.

“C’est donc un contenu que nous n’avions pas prévu de faire à la base, sur lequel énormément de personnes ont été mobilisées et qui a été saboté” déplore le journaliste avant de conclure avec regret, “De notre côté, nous aurions pu aller “au conflit” pour protéger le contenu, mais, encore une fois, ce n’est pas pour ça qu’on fait ça”. Ninho, de son côté, n’a fait aucun commentaire sur cette affaire et continue la promotion de son projet.

J’ai temporisé en attendant de voir si l’interview pouvait être sauvée mais maintenant qu’elle est morte et enterrée (façon de parler, vous pouvez la voir sur plusieurs chaînes YouTube), voilà ce qu’il s’est passé avec l’épisode du Code de vendredi — Mehdi Maïzi (@MehdiMouse) July 6, 2023