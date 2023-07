Sadek indigné par Alan FoodChallenge qui tente de manger des gigatacos

Sadek est dégoûté par Alan FoodChallenge, qui a raté son dernier défi et se retrouve accusé d’avoir truqué ses vidéos dans lesquelles il tente de manger d’énormes quantités de viande tout en se filmant.

C’est le buzz du moment, Alan FoodChallenge anime les réseaux sociaux. Le Youtubeur fait scandale suite aux révélations sur le trucage de ses défis. Dans ses vidéos, le jeune homme tente par exemple de dévorer des giga-tacos. Un autre YouTuber, Théo Malini, vient d’affirmer que son confrère ne mange pas réellement la nourriture de ses défis et recrache le tout hors caméra avant que la séquence ne soit coupée au montage. Surnommé le mangeur fou avec 800 000 abonnés sur Youtube, il a tenté de démentir cette accusation en annonçant un direct qui a écœuré Sadek.

“Ce soir un homme va peut-être mourir sur Twitch pour répondre aux critiques d’internautes concernant sa capacité à ingérer de la nourriture… Merci Dieu d’avoir pu vivre assez longtemps pour assister à ce nouvel arc de l’humanité”, a tweeté Sadek face à l’idiotie d’un tel défi. Alan a réuni ce dimanche des milliers d’internautes avec son live pour les voir engloutir deux giga-tacos, qui ont interpellé les spectateurs par leur taille inférieure à ceux qu’ils avaient déjà vus dans une autre vidéo. Cette fois-ci, en raison du direct, il lui était impossible de recracher la nourriture.

À l’époque, il avait assuré pouvoir en dévorer 5, mais sans trucage, il était impossible pour lui de relever le défi, et il a abandonné après un giga-tacos et demi, en déclarant : “Bon, je vais vous décevoir, mais je vais arrêter là.”. Les internautes sont déchaînés contre le Youtubeur, avec des preuves que ses vidéos sont bien truquées. Il confesse même par la suite avoir triché dans deux d’entre elles, et son mythe s’est bien effondré.

“Mouais pas ouf, j’aurais aimé qu’il réussisse et qu’il fasse taire tout le monde. En tout cas, les cadres de la bienveillance des réseaux ne se privent pas de lui en foutre plein la gueule, comme quoi, il n’y a pas que son masque à lui qui est tombé ce soir. Bonne nuit”, conclut Sadek sur cette polémique alors que la fin d’Alan FoodChallenge soit désormais actée.

