Booba a un message pour Cédric Doumbé après sa victoire et tacle le PFL

Booba s’en prend à Cédric Doumbé et critique le PFL !

« Arrête Cédric », la performance de Cédric Doumbé au PFL de Paris n’a pas impressionné Booba qui a décidé d’adresser un message très clair à l’encontre du combattant français de MMA pour relativiser sa prestation face à un adversaire trop faible selon le rappeur en critiquant également le choix de la Professional Fighters League pour l’organisation de ce combat.

Comme prévu, Cédric Doumbé a battu Jordan Zebo ce samedi soir avec une victoire expéditive dès le premier round en seulement secondes de combat dans la cage, il a réussi à mettre KO son compatriote et a fait sensation. Les réactions élogieuses se sont multipliés à ce triomphe dans l’octogone du franco-camerounais pour saluer cette prouesse, mais cela n’a pas vraiment convaincu Booba qui, après l’avoir soutenu au mois de mai dernier, lui a adressé un message pour déplorer le niveau de son adversaire tout en précisant que cela n’est pas un clash et avoir du respect envers l’ancien champion de kick-boxing.

B2O demande un meilleur adversaire pour le combattant français !

« Cédric, je ne te clashe pas, je te respecte, on se connaît« s’amuse d’abord à commenter Booba en se filmant couché dans son lit, « T’es vraiment bon à la bagarre. Mais vas-y, “Zebo”… Arrête. », poursuit-il en jugeant que Jordan Zebo n’était pas de taille à se battre avec Doumbé, « Moi, j’aime bien ton trashtalking, tu donnes envie. Je ne voulais même pas regarder, mais tellement tu jactes, ça marche, on est obligé de regarder. Mais là, vas-y, je vais aller me coucher à cause de toi ». B2O s’en prend aussi à la ligue américaine de MMA sur le choix de l’adversaire de The Best pour exiger un adversaire d’un meilleur niveau, « Respecte-nous, ramène-nous un vrai gars« .

Booba souhaite que Cédric Doumbé se frotte à des combattants de renom pour connaitre son véritable niveau et se mettre en difficulté et a émis des sérieux doutes sur l’organisation du PFL, « Non mais frérot, le PFL, c’est quoi cette organisation de garagiste ? », déclare le rappeur du 92i dans une autre story en commentaire aux images de la victoire de The Best avec les réactions des joueurs du PSG tels que Mbappé, Dembélé, Kurzawa ou encore Hakimi présents dans le public du Zénith de Paris. Il y a quelques mois, à l’annonce de sa signature en PFL au lieu de rejoindre la prestigieuse ligue de l’UFC, Doumbé s’était déjà attiré les foudres du DUC pour ce choix, l’artiste du 92i avait vivement critiqué cette décision.

🚨 BOOBA réagi au combat de Cédric Doumbé et Jordan Zebopic.twitter.com/njITq2vDWh — Best Of Piraterie (@92secondesPRT) September 30, 2023