Rohff tacle sévèrement Booba pour soutenir Cédric Doumbé

Ça chauffe entre Cédric Doumbé et Booba, de quoi faire le bonheur de Rohff qui n’a pas manqué de s’immiscer dans cette affaire pour prendre le parti du combattant de MMA ou encore enfoncer le DUC sur son concert à venir au Maroc, l’événement pourrait en effet être annulé.

Suite à une période de calme dans le clash entre Booba et Rohff, ce dernier nommé vient de relancer les hostilités. « Elie tu dates ça va mieux ? Tu t’en es remis des Flammes ? Tu roules du Q au Maroc ? C’est quoi cette démarche efféminée, tu casses, tu varies ? » s’est d’abord moqué Housni en réaction à la vidéo de B2O sur son concert à Casablanca dans laquelle il provoque Maes pour un face à face. Le rappeur du 94 place aussi un tacle contre l’auteur d’Ultra sur son coup de gueule contre la cérémonie des Flammes pour en ajouter une couche. Le Padre du Rap Game a ajouté en légende de la séquence des commentaires des internautes qui s’amusent de sa façon de marcher « trop efféminée » selon eux avant de réagir au conflit avec Cédric Doumbé.

Booba fan de Cédric Doumbé, Rohff charge son rival avec gros dossier !

Rohff a sorti un dossier compromettant contre Booba qui a attaqué Cédric Doumbé en réaction à son affirmation que le DUC ne tient pas un round en boxe et qu’Housni affiche des meilleures compétences sur le ring. B2O a répliqué pour tenter de ridiculiser la signature du combattant de MMA en PFL et non en UFC, une ligue plus médiatisée, ainsi que pour lui rappeler qu’il parle beaucoup, mais n’a pas encore fait face à un véritable champion dans l’octogone. En réponse, l’artiste originaire de Vitry a ressorti des images d’archives d’un ancien combat victorieux du franco-camerounais avec Kopp dans le public en train de le supporter puis de le féliciter.

« Ta gueule, Booba rend l’avance du concert au Maroc et Cedric Doumbe a raison de signer chez PFL, plus de combat et d’argent qu’à L’UFC. Bon choix. », commente Rohff en légende de la vidéo pour valider le choix de Cédric Doumbé de rejoindre la PFL tout comme Francis Ngannou et demander à Booba de rendre son cachet pour son concert à Casablanca s’il est bien annulé.

Dans leur clash sans fin, ce tweet de Housni risque encore d’agacer Booba. Connu pour ne jamais rien laisser passé, ce dernier a réagi dans la foulée avec le commentaire, « Rohff, tu souffres tellement toi« .

