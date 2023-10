« N’aie pas peur », Maes veut localiser Booba sur Paris qui s’associe avec son ennemi

Maes adresse un message à Booba pour connaitre sa localisation !

Avant de repartir à Dubaï pour un showcase dans la discothèque du Soho Garden DXB, Maes souhaite toujours se confronter à Booba sur Paris ! Alors qu’il vient d’enregistrer un nouveau featuring inédit en compagnie du rappeur italien, Baby Gang avec qui a tourné le clip de cette collaboration à Milan, l’auteur d’Omerta vient de faire passer un nouveau message à B2O pour tenter de le trouver en région parisienne afin de régler des comptes.

Ces derniers jours, Maes et Booba ont affirmé vouloir en découdre sauf qu’étrangement les deux artistes n’arrivent pas à se retrouver. Le rappeur Sevranais s’est filmé sur Paris notamment à Meudon et à Boulogne pour rechercher le DUC sans réussir à le croiser alors que ce dernier s’est amusé que son ennemi part en vadrouille en pleine nuit. Kopp s’est ensuite moqué de l’ancien membre du label LDS dans une conversation privée qu’il a affiché, « Il est dans l’impasse, c’est notre marionnette. Un post et il a fait le tour de la banlieue en TMAX capuche à 3h du mat en fou MDR. Au lieu de rester chez lui avec ses enfants, meskin », commente-t-il avant de s’afficher avec Maarsous.

Les rappeurs poursuivent les provocations pour se retrouver en face !

Maarsous est un producteur en conflit avec Maes avec qui il s’est sévèrement clashé sur les réseaux au mois d’octobre 2022 suite à la fin de leur collaboration et a accusé son ancien compère d’avoir tenu des propos racistes avant de le défier pour en découdre. Afin de narguer son rival, Booba est allé rencontrer Maarsous sur Paris en filmant la séquence pour l’afficher sur les réseaux avec la légende « Plus belle la vie », « Je suis pas de ses types qui changent d’équipes » a ajouté son acolyte en commentaire.

La vidéo de Booba et Maarsous n’a pas échappé à Maes, « L’union fait la force, demande aux victimes » a-t-il tout d’abord réagi avant de lui demander tout en le mentionnant pas son vrai prénom d’envoyer sa localisation afin de pouvoir se rencontrer réellement avec le message, « Elie, t’es sur Paname, n’aie pas peur : Send me location« . Une sollicitation à laquelle, Kopp n’a pas encore répondu.

