Maes attend Booba dans sa ville, B2O lui prédit une fin comme Rohff

Maes et Booba : La confrontation attendue se précise !

Alors que les fans attendent ce face-à-face entre Booba et Maes depuis longtemps afin de régler des comptes, les deux rappeurs sont actuellement en région parisienne et se provoquent pour régler des comptes physiquement, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu pour le moment. B2O accuse le Sevranais de fuir alors ce dernier déplore ne pas le trouver, les échanges sous tension se poursuivent donc entre eux et l’affaire de l’altercation de la boutique Unkut de Rohff a aussi refait surface.

Il y a quelques semaines, Maes a pris l’initiative d’inviter Booba à un rendez-vous. Le rappeur du 93 s’est rendu à la ville d’origine de DUC à Meudon, sauf ce dernier n’y était pas, car il réside depuis des nombreuses années aux États-Unis, à Miami. Leur clash a pris un tournant cette semaine suite à l’annonce de l’arrivée de Kopp sur Paris tout en sachant que son rival s’y trouve également en ce moment pour avoir participé au concert de Werenoi, il a proposé de se rencontrer. L’ancien membre du groupe Lunatic, ne voulant pas abandonner l’idée d’un face-à-face avec l’auteur d’Omerta a insisté pour organiser un rendez-vous avec, cette fois-ci, des réelles chances de réussite.

Les deux rappeurs prêts à en découdre !

Face au silence de Maes, Booba a choisi d’amplifier les provocations pour l’interpeler en affirmant que son ennemi est « ruiné » le contraignant à revenir sur Paris, incapable d’assurer son train vie à Dubaï. En ajoutant de l’huile sur le feu, B2O a partagé à nouveau l’invitation de Maes, l’incitant à venir se confronter, après une période de silence, ce dernier a enfin répliqué en se filmant dans les villes de Sevran et Meudon ou encore à Boulogne en train de rechercher son rival, mais en vain tout en lui reprochant d’afficher tout ça sur les réseaux au lieu de le faire dans la vraie vie.

« Je trouve ça un peu ridicule frérot, les vrais rendez-vous ne se font pas en story mais bon, je m’adapte à ce que j’ai en face. Sevran, Meudon, Boulogne, Dubai, La Lune, c’est pareil pour moi. En attendant, tu es au Japon actuellement, profite des petites mineures jusqu’à ta venue dans le pays de Macron », déclare Maes dans un tweet avec des vidéos devant les panneaux des différentes villes citées en prétextant que le DUC serait au Japon.

« Comme si tu allais faire quelque chose grand clown« réplique Booba avec des montages de Maes pour se moquer de lui puis d’ajouter, « C’est plus Maes c’est GPS. Va faire la même vidéo à Sevran Beaudottes chez toi là où tu ne peux pas aller. Tu vas finir à la boutique Ünkut comme C2B grand clown« , pour affirmer que son rival va terminer comme Rohff lorsqu’il a cherché Kopp dans une boutique Unkut à Châtelet avant de finalement frapper un vendeur du magasin et de finir en prison pour cette affaire.

