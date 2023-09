Booba cherche Maes à Paris pour en découdre

Conflit imminent entre Booba et Maes : une menace de confrontation !

Les deux artistes, Booba et Maes, sont pris dans un tourbillon de haine virtuelle depuis plusieurs mois, le clash perdure. Le Duc de Boulogne et le rappeur de Sevran se livrent une guerre sans merci sur la toile. Chacun y va de ses provocations, de ses menaces, et révèle des informations sensibles. Depuis quelque temps, l’embrouille a pris plus d’ampleur Tout a commencé lorsque l’auteur d’Omerta a diffusé d’anciennes photos du père de B2O vêtu de vêtements féminins. Cette révélation semble avoir envenimé la situation entre eux alors qu’ils étaient pourtant autrefois amis.

Une collaboration fructueuse avant la rupture ! Avant cette animosité, Booba et Maes formaient un duo gagnant. Ils avaient collaboré sur plusieurs projets, dont le célèbre tube « Madrina » dont le clip cumule plus de 100 millions de visionnages et une certification de single de diamant. Cependant, aujourd’hui, ces deux artistes sont en froid, la situation pourrait dégénérer en altercation physique. De passage à Paris, Kopp a clairement exprimé ses intentions envers son rival.

Un affrontement imminent entre rappeurs : « Donnes tout c’que t’as »

Le Duc de Boulogne veut en découdre. À 46 ans, le rappeur a fixé un rendez-vous à Maes pour une confrontation imminente. Le fondateur du label 92i a publié un message d’avertissement, « J’arrive à Paris, Goergey ! On va voir si tu donnes des go ! Donnes-tu c’que tas, sale victime« , avertit B2O dans une story Instagram, rappelant sa fameuse altercation avec Kaaris, à Orly, Booba est visiblement prêt à régler des comptes physiquement. L’affrontement avec Riska en 2019 avait d’ailleurs créé un véritable tollé médiatique. Les deux anciens compères s’étaient livrés à une bagarre en public à l’aéroport, sous les yeux médusés des passants.

Cette situation survient à un moment où tout le monde sait que Maes se trouve à Paris. Il a été invité pour monter sur scène lors du concert au Zénith de Paris de Werenoi. De même, il a accompagné l’artiste lors de l’émission spéciale Planète Rap organisée à cette occasion. Le rappeur Sevranais a également affirmé à plusieurs reprises sa volonté d’en découdre avec Booba dans un duel et a même laissé entendre que son adversaire évitait ce face-à-face par peur de perdre.

Alors que la réponse de Maes est attendue avec impatience à cette provocation, pour le moment, il reste silencieux, de quoi agacer Booba qui vient de le relancer, « Maes t’es où victime ? Tu fais plus l’acteur ? Pourquoi ce silence soudain?! T’as plus d’énergie ? Ça se passe bien avec MJK ?« , a-t-il ensuite tweeté pour essayer d’obtenir une réaction tout en le mentionnant.