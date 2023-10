Libre, Sadek accuse les médias de mentir à son sujet

« Ça m’étonne que vous arriviez encore à croire les médias« , a réagi Sadek ce lundi soir alors que toute la presse l’avait pourtant annoncé en garde à vue suite à son interpellation par les forces de l’ordre pour un délit de fuite. Le rappeur du 93 a décidé de faire passer un message pour mettre en doute la version des faits le concernant sur cet incident révélé par le journal Le Parisien, qui a fait la Une des médias en ce début de semaine.

Comme souvent, les journaux n’hésitent pas à relayer en masse l’information d’une arrestation d’un rappeur français, mais parfois les informations dévoilées par les médias généralistes peuvent se révéler fausses, comme l’a prouvé la fausse information au sujet de Laylow datée du mois de mars dernier. Celui-ci avait été annoncé dans toute la presse comme étant en garde à vue pour un excès de vitesse puis un test positif à la cocaïne. Sauf que l’artiste en personne a rapidement été contraint de démentir la rumeur publiée dans la presse pour rétablir la vérité. L’artiste avait expliqué avoir dû effectuer plusieurs tests, car le premier positif s’est avéré défectueux. Les analyses sanguines ont confirmé qu’il était négatif au dépistage de drogue. Cette mésaventure pourrait faire jurisprudence sur l’affaire Sadek.

Le démenti de Sadek, il n’est pas en garde à vue !

Surnommé Johnny Niuuum, l’acteur et chanteur français se retrouve accusé d’être positif à l’alcool et à la drogue après un accident de la route survenu à Paris ce dimanche 15 octobre. Sadek aurait tenté de fuir à pied après l’incident avant d’être rattrapé par une patrouille de police puis d’être placé en garde à vue, prolongée de 24 heures, suite à une décision du parquet. Le quotidien Le Parisien a assuré hier que le rappeur était toujours en détention ce lundi en attente de la suite à donner à cette affaire de la part du magistrat qui doit se prononcer aujourd’hui. L’information publiée par le journal ne semble pas totalement exacte, car Dek-Sa n’était plus en GAV ce lundi soir et l’a prouvé en postant plusieurs stories sur les réseaux.

En effet, Sadek s’est affiché en studio, « ne croyez pas aux nouvelles« , décrit la légende de la vidéo avec un émoji mort de rire. L’auteur du projet « Ouvert tout l’été » souhaite démentir les déclarations de la presse à son sujet. « Pas tant que ça », précise-t-il, en réponse à son interlocuteur qui lui demande s’il a encore fait des bêtises. Il démontre ensuite ne pas être en prison comme l’assurent les médias et demande de ne pas croire la presse en prenant l’exemple des informations relayées sur la situation au Moyen-Orient.

🚨SADEK est dehors, il est en studio. Via la Story Instagram de 2Cheesemilkshake pic.twitter.com/MZ25MEhLtq — DailyRap (@DailyRapFrance) October 16, 2023