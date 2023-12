Sadek poursuit la guerre contre Booba et ça s’annonce sanglant

Pas de répit, pas de trêve entre Booba et Sadek, ce dernier vient encore de balancer du très sale sur son rival avec qui le clash a encore repris suite à sa sortie de prison, les menaces fusent entre les deux rappeurs et des dossiers compromettants refont surface, la période de répit n’aura pas durée bien longtemps.

La bataille sans pitié entre Sadek et Booba continue !

Suite aux propos de Sadek après sa libération en traitant notamment Booba d’être une balance avant de dévoiler un procès-verbal d’une plainte de celui-ci pour harcèlement, sauf que B2O a démenti l’information en prouvant que le document révélé n’est qu’un vulgaire fake et l’adresse inscrite ne correspond pas à son domicile, mais à une villa utilisée lors d’une de ses séances de shooting pour le GQ, il y a quelques années. Le DUC a répliqué avec une vidéo d’une ancienne bagarre dans les rues Parisiennes de Dek-Sa avant d’aller encore plus loin pour tenter de démontrer l’infidélité de son ennemi avec des vidéos embarrassantes, sans savoir toutefois de quel période est datée cette séquence et a déclaré : « Sadek va prendre tes médicaments gros mythomane jamais o grand jamais, tu ne trouveras un doc qui prouve que j’ai balancé quelqu’un. Ça n’existe pas poto par contre ton jugement qui arrive par rapport à Bassem… On va voir qui a la langue pendue. Prends tes médocs, tu vas perdre Inès. ».

C’est de plus en plus sale entre les deux rappeurs !

Pas de quoi assagir, Sadek qui continue sa guerre contre Booba, il a ressorti les images de l’altercation de Kopp avec Dam16 au mois de septembre 2015 lors de laquelle, le fondateur du 92i s’était battu à Boulogne-Billancourt à coups de ceinture contre le compère de Rohff et avait fini le crâne ainsi que le bas du visage en sang. Dek-Sa a expliqué qu’il ne fera plus de tweets encore le DUC jusqu’à mardi, une courte période de répit avant de poursuivre ses attaques, il affirme vouloir finir le rappeur français exilé à Miami « petit à petit » et assure au sujet du procès-verbal qu’il a dévoilé en avoir la suite pour prouver ses dires malgré les démentis de son ennemi, « T’es vraiment un golmon Booba, effaces tout de suite ta story insta, j’ai le reste du procès-verbal… Mais tranquille doucement doucement, je vais te faire petit à petit juste pour te montrer que tout est sous contrôle, je ne ferai plus aucun X sur toi jusqu’à mardi ».

« J’ai fait 2500 ventes en une semaine Waow. Ah et j’ai aussi gagné 280 000€ la même semaine, ne me faites pas faire des captures d’écran, vous allez avoir mal au cœur. #Bonk ça vous parle ? J’imagine que non. Bon je vous emmerde et je rentre à ma maison » a également réagi Johnny Niuuum sur les moqueries des ventes de sa dernière mixtape qui a réalissé un score de 2 700 en une semaine d’exploitation. Booba a conclu l’échange en accusant Sadek d’infidélité alors qu’il est marié, il diffuse des images d’une jeune femme qui serait selon ses investigations la maitresse du rappeur originaire du 93, elle aurait même avorté après que Dek-Sa l’aurait mise enceinte, des lourdes accusations auxquelles il n’a pas répondu pour le moment.

Rendez-vous mardi prochain pour connaitre la suite de cette affaire entre les deux rappeurs.

T vraiment un golmon @booba effaces tout de suite ta story insta j’ai le reste du procès verbal … 😁 🐀🐀🐀🐀🐀 Mais tranquil doucement doucement , je vais te faire petit à petit juste pour te montrer que tout est sous contrôle je ne ferai plus aucun X sur toi jusqu’à mardi… pic.twitter.com/e2y9iVOzgw — sadek (@Sadekniuum) December 21, 2023