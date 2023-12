Booba se moque des 2000 ventes de Sadek qui le compare à 6ix9ine

C’est reparti sur les chapeaux de roue entre Booba et Sadek suite à la libération de ce dernier, qui n’a pas tardé à relancer les hostilités contre son rival dès sa sortie de prison en l’accusant d’être une balance, tout en le comparant à 6ix9ine. Booba a répliqué en se moquant des ventes de la mixtape “Ni*ue le casino 2”.

Booba répond aux tacles de Sadek

La raison de l’incarcération de Sadek à Dubaï au début du mois de décembre demeure inconnue. Le rappeur originaire du 93 a donné de ses nouvelles au public en annonçant sa libération en début de semaine, et a enchaîné avec la promotion de son dernier projet, ainsi que des nouvelles attaques contre Booba.

Dek-Sa a commencé à accuser B2O de “poucave”. Booba a rapidement répliqué avec les chiffres des ventes de NLC 2, qui s’est écoulé à un peu plus de 2 700 exemplaires, en précisant que le projet n’est pas sorti en physique. Johnny Niuuum n’a pas manqué de répondant en publiant un montage de photo de 6ix9ine avec le visage du DUC. Le rappeur américain est principalement connu pour sa réputation de balance, pour avoir témoigné contre ses anciens associés face à la justice afin d’obtenir une remise de sa peine de prison, un statut qu’il assume d’ailleurs publiquement.

“Oui, ici, on ne se chie pas dessus comme toi. Je peux passer du temps en famille. Ou tu vas me renvoyer en vacances ? 3 semaines, c’est passé super vite Hamdullah. P.S. : tu sais pourquoi je ne peux rien dire, donc joues-en autant que tu veux, mais toi et moi, on sait ce que tu es, c’est tout ce qui compte.”, commente Sadek en légende de cette publication.

B2O révèle un vocal embarrassant !

Booba a publié un audio compromettant contre son ennemi, en train de s’exprimer sur la guerre à Gaza suite au conflit israélo-palestinien. Il a ajouté : “Sadek, va prendre tes médicaments, gros mythomane. Jamais, ô grand jamais, tu ne trouveras un doc qui prouve que j’ai balancé quelqu’un. Ça n’existe pas, poto. Par contre, ton jugement qui arrive par rapport à Bassem… On va voir qui a la langue pendue. Prends tes médocs, tu vas perdre Inès.”

Booba dément avoir balancé Sadek à la police et lui rappelle qu’il devra bientôt s’expliquer au tribunal sur son agression à l’encontre de Bassem. “Le retour du grand stratège mythomane. Évidemment, c’est un montage. Par contre, on attend les preuves de tes accusations. Et les chiffres de vente de ni*ue le chorizo”, commente B2O dans un autre tweet pour se moquer du retour de Dek-Sa. La guerre entre les deux rappeurs ne semble pas prête de s’arrêter là.

Oui ici on ne se chie pas dessus comme toi .

Je peux passer du temps en famille ooooouuuu tu vas me renvoyer en vacances ?

3 semaines c’est passer super vite Hamdullah ❤️ Ps : tu sais pourquoi je ne peux rien dire donc joues en autant que tu veux , mais toi et moi on. Sait ce… https://t.co/LDZPrlQfZ1 pic.twitter.com/xsN8pKbAXo — sadek (@Sadekniuum) December 19, 2023

.@Sadekniuum le retour du grand stratège mythomane. Évidemment c’est un montage. Par contre on attend les preuves de tes accusations. Et les chiffres de vente de #niquelechorizo 😎 pic.twitter.com/PImH3iK662 — Booba (@booba) December 19, 2023