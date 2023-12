Contraint d’assurer la promotion de sa mixtape N.L.C. 2 derrière les barreaux, Sadek vient de sortir de prison et de donner de ses nouvelles pour rassurer ses fans. Il a aussi adressé ses remerciements à tous ceux qui le soutiennent et accusé Booba d’être une balance.

Le 8 décembre, Sadek dévoile le projet Ni*ue le Casino 2, uniquement disponible en digital. La promotion de la mixtape est perturbée par l’incarcération du rappeur à Dubaï quelques jours avant sa parution. La mixtape de 15 titres, avec les featurings de Josman sur Changer, winnterzuko pour La balade du repenti et Limsa d’Aulnay sur Champions, a réalisé 2 776 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Le rappeur du 93 va enfin pouvoir assurer la promotion de cet opus en personne, car il vient d’annoncer sa libération.

Libre, Sadek accuse Booba d’être une balance

C’est via ses réseaux que Sadek a pris la parole pour confirmer l’information, sa sortie de prison, sans toutefois en dévoiler la raison. « Je suis dehors« , a-t-il commenté dans un premier temps, avec un communiqué promotionnel sur la parution de N.L.C. 2. Il a ensuite remercié sa communauté et ses proches sur Instagram avec la déclaration : « Merci à tous pour vos messages. Je prends un peu de temps en famille et on repart tous ensemble à la chasse aux démons ». Dek-Sa a également tenu à répliquer aux attaques de Booba en répondant à un montage vidéo se moquant de lui : « Très beau montage, mais tous les montages du monde ne changeront pas DEUX FAIT. Tu es un péd*phile et une poucave. Tu ne mérites aucun respect … ».

Très actif sur ses réseaux avant son emprisonnement, Sadek n’a fait aucun autre commentaire sur ce séjour en prison, même s’il a traité Booba de « poucave ». Pour le moment, la cause de cette arrestation n’est pas connue, mais il ne devrait pas manquer de donner quelques précisions sur le sujet dans les jours à venir.

