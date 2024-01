Matt Houston en pleurs, craque et inquiète les fans

Matt Houston vient de sérieusement inquiéter ses fans avec sa dernière vidéo publiée sur Instagram. Le chanteur de RnB paraît au plus mal et apparait en pleurs en train d’écouter de la musique.

C’est sans doute le chanteur RnB qui a propulsé le RnB en France dans les années 2000 avec son tube “RnB 2 Rue”, avant de se lancer aussi dans une carrière de producteur avec son label On The Track. Il a également composé le single “I Wanna Chat”, générique de la téléréalité Secret Story et avait rejoint en 2019 la tournée Bac 2 Basics 2000 avant de se faire évincer en juin 2022 suite à un incident sur scène au Zénith de Paris.

Très actif sur Instagram, Matt Houston n’hésite pas à prendre la parole sur le réseau social pour donner son avis sur divers sujets sans mâcher ses mots, comme sur le retour de Diam’s lors de la sortie de son documentaire ou encore sur le faux clash entre Tayc et Dadju. Des prises de positions qui ont suscité la controverse. Cette fois-ci, c’est pour une autre raison qu’il fait à nouveau parler.

Matt Houston vient de mettre en effet une vidéo en train de se filmer à écouter de la musique. Il y apparait en larmes sans donner la raison de sa tristesse. La séquence a suscité l’intrigue des internautes afin de savoir ce qu’il lui arrive pour être dans un tel état.

“Force et courage, on se connaît depuis un moment, on a collaboré ensemble et rigoler ensemble donc nous avons passé de bons moments ensemble même si j’étais surpris et fâché sur certaines de tes sorties concernant des sujets sensibles, je n’aime pas te voir comme ça mon frère, ressaisis-toi, que le Tout Puissant t’assiste et te facilite afin de pouvoir te relever et de fuir ce brouillard, tu ne mérites pas de te retrouver dans cet état ressaisis-toi stp.” a réagi Mokobé du 113 dans les commentaires de la publication pour lui apporter son soutien.



“Ressaisis-toi frérot, ne pleure pas sur les réseaux comme ça devant les gens, tu es un bonhomme wesh!! Bref force à toi” ajoute Daddy Morry du groupe Raggasonic pour le soutenir.



Matt Houston a finalement révélé ce mardi soir que c’est une fausse alerte, tout va bien pour lui, il a simplement tenté un coup de buzz pour son prochain morceau et se facilitant de son jeu d’acteur qui a réussi à berner tout le monde.