Dadju et Tayc se moquent de Matt Houston après ses critiques

“Héritage” est le nom du premier album collaboratif entre Dadju et Tayc que les deux chanteurs ont annoncé en faisant croire aux fans qu’un clash avait éclaté, mais tout cela n’était qu’une mise en scène pour faire buzz concernant la préparation de cet album collaboratif. Une stratégie marketing que vient de commenter Matt Houston dans sa dernière interview avec un avis assez critique sur ce choix de communication.

Le mois dernier, Dadju et Tayc se sont lancés dans un clash improbable, le ton est monté entre les deux chanteurs dans un conflit qui s’est rapidement envenimé. Alors que le duo a surpris tout le monde avec cette embrouille, ils ont finalement dévoilé toute la vérité sur cette rixe verbale : un album commun est en préparation. En effet, ils préparent la sortie d’un projet collaboratif baptisé “Héritage” à paraître pour le 16 février prochain. Cet opus sera une “œuvre musicale qui marquera l’histoire. Bien plus qu’une simple collaboration, une célébration de l’amour, de la musique et de l’art dans lequel l’harmonie parfaite règne en maître, en mélangeant les sonorités pop, R&B, et afrolove”. Cette stratégie de créer un faux a suscité de nombreuses réactions des internautes ainsi que de Matt Houston, des propos sur lesquels il est revenu dans son entretien pour la radio ADO.

Dadju et Tayc répliquent au clash de Matt Houston avec la manière

“Il n’y a qu’un roi ici, merci les puceaux. Le seul roi, c’est moi. Allez vous toucher le trou du cul, Dadju, Tayc, et pensez à qui a ouvert de vraies portes, bandes de salo*es. Deux petites salo*es, coquez-vous entre vous et tout rentrera dans l’ordre. Et après, on boira un verre.”, avait commencé par déclarer de façon virulente Matt Houston avant de s’expliquer sur cette déclaration : “J’ai vu marquer “Tayc prince”, “Dadju king”, machin. Ça m’a un peu chatouillé, quoi. Donc, je leur ai dit de se chatouiller mutuellement.”, confie-t-il au journaliste d’ADO FM. Cette séquence n’est pas passée inaperçue et le duo a décidé de répondre sur le ton de l’humour.

En effet, Dadju et Tayc se sont filmés en train de découvrir les images de Matt Houston dans cette interview et pour en rigoler, ils ont lancé que personne n’allait chatouiller l’autre avant de donner rendez-vous à Bercy pour leur concert.

