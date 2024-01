Cardi B va sortir un feat avec 2Pac sur un album posthume

Un nouvel album posthume de 2Pac va voir le jour et un morceau avec Cardi B figure sur le projet. C’est à l’occasion d’un podcast de Suge Knight qu’il a réalisé en prison que Katt Williams a pris la parole pour présenter cet opus de Tupac.

Cardi B est la version féminine de 2Pac selon Suge Knight !

L’acteur et humoriste Katt Williams, notamment connu pour avoir eu un rôle dans la cinquième saison de la série télévisée américaine Ma Famille d’abord, va rendre un nouvel hommage à 2Pac avec un projet de sortir un album avec des morceaux inédits de l’emblématique rappeur américain qui a marqué l’histoire du rap. “Qu’est-ce que tu fais avec ces inédits de ‘Pac ? Les différents artistes que tu as dit que tu allais mettre là-dessus. Je ne veux pas vendre la mèche, mais c’est incroyable”, a questionné Suge Knight lors de ce podcast avec Katt pour en savoir un peu plus sur ce projet.

Katt Williams n’est pas rentré dans les détails de cet opus, mais il a tout de même révélé que d’autres artistes participent au projet, et souhaite réunir les “meilleurs”. “J’ai entendu dire que Cardi B était sur le projet avec toi, est-ce vrai ?” a finalement lâché Suge Knight pour avoir confirmation de cette rumeur. Son interlocteur a confirmé l’information en étant catégorique : “Absolument”. “Je dis toujours qu’elle est la version féminine de 2Pac”, a ajouté l’ancien patron de Death Row Records.

Cet album très attendu par les fans de 2Pac sera le premier projet posthume de Tupac Shakur depuis 18 ans et l’opus posthume “Pac’s Life” paru en 2006. Depuis le décès de 2Pac en 1996, sept albums posthumes du rappeur ont été publiés, mais celui-ci s’annonce assez surprenant. Pour le moment, Cardi B n’a pas confirmé cette information.