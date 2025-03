Torrent9 disparu, la nouvelle adresse en mars 2025

Torrent9 est de retour avec une nouvelle adresse ! En 2025, le célèbre site de téléchargement de torrents, a subi plusieurs changements d’adresse en raison des blocages répétés par les FAI suites aux demandes des autorités pour stopper les activités de piratage des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Torrent9 propose aux internautes d’accéder gratuitement à une vaste bibliothèque de contenus numériques par l’intermédiaire de liens torrents accessible depuis un lien magnet, le fichier est ensuite téléchargeable avec le protocole BitTorrent (un logiciel de partage en peer-to-peer). La plateforme fait le relai de fichiers à télécharger comme des films, des séries, des documentaires, des musiques, des jeux vidéo ou encore des ebooks de manière gratuite. Simple d’utilisation, le site apparait comme un annuaire de contenu avec une classification en fonction des nouveautés et de votre choix de sélection sauf que son activité est illicite.

En France, la justice n’autorise par ce type de partage, car la plateforme enfreinte la loi sur les droits d’auteur. La justice lutte contre cette pratique avec le blocage des noms de domaine incriminés afin de rendre l’accès impossible depuis une connexion internet en France. C’est pour cela que Torrent9 change fréquemment d’URL pour contourner la restriction des fournisseurs d’accès à Internet, le plus souvent l’extension de l’URL est modifiée et parfois, c’est l’intégralité de l’adresse qui est modifiée dans le but d’éviter une nouvelle sanction. Les moteurs de recherche comme Google procède également à l’exclusion de la recherche des sites de piratage.

Au 27 mars 2025, la nouvelle adresse active de Torrent9 est pecheurdesaveurs.fr mais elle est temporaire et risque de rapidement se retrouver bloquée par les FAI pour les internautes français.