Playstation 5 : la console disponible dès le mois d’octobre 2020 ? Sony réagit !

Alors que la pandémie du Covid-19 a contraint Sony à ralentir la production de sa prochaine console de jeu, la PS5, des nombreuses rumeurs circulent avec insistance depuis quelques temps selon lesquels la Playstation 5 pourrait finalement sortir dès le mois d’octobre prochain.

La rumeur s’est notamment établie suite à la publication sur le site des offres d’emplois NEXT Jobs d’une annonce qui a enflammé l’engouement des fans des jeux vidéos, Sony serait à la recherche d’une personne au Japon pour travailler avec le service de « conception et assurance qualité pour créer la PlayStation 5 dont la sortie est prévue en octobre 2020 » décrit l’offre d’emploi.

Sony a finalement coupé court au bonheur des fans et a réagi pour démentir l’information en affirmant que le site NEXT Jobs a commis une erreur dans la description de son annonce, la date de sortie de la Playstation 5 n’est pas encore définie selon la marque Japonaise.

Une confusion étrange, en principe le descriptif d’une annonce d’emploi est rédigé par les entreprises et non par les sites des offres d’emploi alors que la PS5 est attendue pour cette fin d’année 2020.

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH

— Nibel (@Nibellion) May 12, 2020