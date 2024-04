Nike : Les images de la Air Max Plus Crimson Tint inédite

Nike va encore faire le bonheur des fans de la Air Max Plus avec un nouveau modèle inédit et magnifique, la Crimson Tint, dont les premières images viennent d’être dévoilées par la marque à la virgule.

Nike Air Max Plus Crimson Tint : Un nouveau joyau pour les collectionneurs !

La Nike Air Max Plus continue de surfer sur la vague de popularité initiée par son 25e anniversaire l’année dernière. Alors que les supporters du Paris Saint-Germain s’impatientent de découvrir la tant attendue Air Max Plus PSG dont la sortie est programmée pour le 1er août 2024, les collectionneurs de cette paire de baskets mythique de Nike vont également bientôt pouvoir acquérir un autre modèle tout aussi splendide de la société américaine, la Nike Air Max Plus Crimson Tint.

Cette paire de chaussures floquée TN au thème pastel plus doux, destiné aux femmes, disponible cet été, Nike présente des coloris déclinés de vert, bleu et jaune tout en arborant un mesh de couleur beige avec une teinte de rose. La teinte verte fait aussi une brève apparition sur la languette, le jaune revient sur la semelle intermédiaire, respectant le dégradé. Le modèle n’a pas encore de date de sortie officielle, mais devrait être disponible à la vente d’ici à quelques mois sur la boutique en ligne de Nike au prix de 190 euros.