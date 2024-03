Cyril Hanouna provoque Aya Nakamura : elle n’est pas LA star française internationale

Sans pitié, Cyril Hanouna s’en prend encore à Aya Nakamura, alors que cette dernière avait tenté de le remettre en place sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. L’animateur de TPMP ne lâche pas l’affaire et vient de lui adresser un nouveau tacle.

Cyril Hanouna s’acharne encore sur Aya Nakamura

Face au débat sur la participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’été à Paris, Cyril Hanouna a donné son opinion. La chanteuse, déjà sous le feu des critiques, a découvert que l’un de ses détracteurs était invité par le présentateur télévisé dans son émission Touche Pas A Mon Poste. Ce dernier a fustigé la demande du président Emmanuel Macron de proposer à l’interprète du tube Djadja de performer aux JO avec une possible reprise d’un classique d’Edith Piaf.

“Cyril Hanouna, tu te prends pour qui à ramener un renoi pour me représenter ?! Allez, désabonne-toi, ça y est”, avait réagi Aya Nakamura à cette séquence dans TPMP dans un tweet pour interpeller Hanouna et lui demander de ne plus la suivre sur les réseaux. L’animateur de C8 ne semble pas avoir apprécié cette remarque de la chanteuse et a décidé de répondre en affirmant qu’Aya n’est pas la plus grande artiste française à l’international, mais qu’il s’agit de David Guetta.

“Je vais mettre tout le monde d’accord, la star française internationale c’est David Guetta les amis ! Et non Aya“, ce message d’Hanouna est devenu viral sur Twitter. Claudy Siar, animateur sur la radio Tropique FM, l’a notamment dénoncé pour défendre la chanteuse.

“Franchement, tu as dépassé la honte ! La seule question à laquelle tu aurais dû répondre est la suivante : Aya Nakamura mérite-t-elle d’être insultée par tes amis de l’extrême-droite !? Ta réponse en crabe est un alignement sur tout ce racisme décomplexé ! Devant l’histoire, tu es déjà comptable d’avoir donné la parole à des racistes notoires, condamnés devant les tribunaux… Ta « darka » sera ton karma.”, a-t-il répliqué pour recadrer l’animateur télé. D’autres ont rappelé qu’Aya Nakamura est une chanteuse et David Guetta un DJ, et qu’ils n’entrent donc pas dans la même catégorie d’artistes.