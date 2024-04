La saison 3 de Validé dévoilée par Franck Gastambide avec une vidéo géniale

La saison 3 de Validé va arriver sur Canal+. Franck Gastambide a dévoilé la bonne nouvelle en personne dans une vidéo promotionnelle géniale où il se met en scène avec les acteurs de la série sur le rap français. Le réalisateur avait laissé planer le doute sur une suite après la diffusion de la saison 2, mais a finalement décidé de poursuivre l’aventure.

Décidément, Franck Gastambide ne chôme pas ! En préparation d’une série sur le MMA pour Netflix intitulée “La Cage” et à l’affiche du film “Le Salaire de la peur” avec Fianso qui fait un carton sur la plateforme de vidéos à la demande, le réalisateur français vient d’acter officiellement une nouvelle saison pour la série Validé. Pour présenter cet événement, il a offert une vidéo très originale aux fans avec plusieurs invités.

Les deux premières saisons de Validé ont connu un franc succès (plus de 35 millions de visionnages pour la saison 1) sur Canal+. Cependant, après la seconde, Franck Gastambide a fait part de son envie de se consacrer à d’autres projets et de mettre de côté cette série sur l’univers du rap en France et ses coulisses. Le mois dernier, sans aucune annonce au préalable, Cast Prod a publié une annonce de casting pour une troisième saison de Validé. Rapidement, la rumeur s’est propagée qu’une suite était bien en préparation. Canal+ a enfin confirmé cette information ce jeudi sur ses réseaux avec une vidéo qui a bien fait rire les internautes.

La saison 3 de Validé va arriver sur Canal+

En effet, dans la mise en scène de ce court-métrage, Franck Gastambide est interpellé par différentes personnes pour avoir des infos sur la saison 3 de Validé. Sauf qu’il ne souhaite pas la produire et il déçoit ses interlocuteurs. La séquence se termine dans un parking souterrain avec les acteurs de Validé, Adel Bencherif, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel et le rappeur Bosh qui mettent un coup de pression pour avoir une suite. Le réalisateur confirme finalement en conclusion de la vidéo, sans toutefois donner plus de détails sur la date de diffusion. Les fans devront encore patienter plusieurs mois.