Traité d’islamiste radical, Niro répond aux islamophobes et aux féministes et qui l’insultent

Lors d’une récente interview pour le média Rapunchline pour la promotion de son dernier projet intitulé “Sale môme”, Niro s’est exprimé sur la pudeur chez la femme, “Personne ne veut que sa soeur twerk sur Internet, personne ne veut que sa meuf twerk sur Internet, il n’y a que les fous qui veulent ça” a-t-il notamment déclaré, des propos qui ont rapidement fait débat et lancé une polémique sur les réseaux sociaux.

“Je crois que c’est Mohammed Ali qui disait qu’une femme c’est un joyau. C’est quelque chose de pure, que tu protèges. Ce n’est pas quelque chose que tu mets à la vu de tous et que « regardez j’ai un diamant ». Un diamant tu le gardes et tu le caches. Je dis pas que les filles doivent vivre cachées mais de là à tout montrer.” a également ajouté Niro lors de cet entretien, le rappeur de Blois a été accusé islamiste radical sur Twitter après cette déclaration.

“Je suppose que ce monsieur adepte d’une idéologie sectaire et sexiste considère les Françaises mécréantes non bâchées comme des putes ?”, “Ca un look d’islamiste et ça pense comme un islamiste” ont commenté des internautes contre Niro qui est sorti du silence pour répondre aux attaques, “Ils passent leur temps à cracher leur haine des musulmans, à rabaisser des femmes qui ont choisi SEULES de se voiler, c’est bien les mêmes qui parlent de la « liberté » des femmes, et qui m’insultent « d’islamiste » lorsque je dis qu’elles sont précieuses comme un diamant 1/2” a-t-il répondu avant d’ajouter “Apparemment Dire qu’on aime la pudeur chez une femme, c’est devenu un crime. Dire que la femme est plus précieuse qu’un diamant, c’est devenu un acte islamiste. Vous dissimulez votre haine de l’arabe derrière votre haine du musulman parce que l’islamophobie, c’est légal en France”.

“La pudeur ce n’est pas qu’en islam, c’est un droit aussi fondamental que l’impudeur, et ce n’est pas parce qu’une femme est pudique, qu’elle est arriérée ou soumise, et ce n’est pas parce qu’un homme aime la pudeur (physique et mentale) que c’est un islamiste radicaliste.” a-t-il ensuite ajouté.

Donc Message aux: – Féministes je soutiendrais votre combat lorsque vous défendrez aussi les femmes musulmanes persécutées par les islamophobes de notre beau pays

Que vous le vouliez ou non, elles ont choisies d’être ce qu’elles sont, laissez leur le droit d’exister et de vivre a poursuivi Niro avant de conclure “Arrêtez de chercher la division, que ce soit communautaire ou idéologique, laissez chacuns faire ce qu’il veut de sa vie, et venez on se respecte Je sais plus quelle rappeur incroyable avait dis: On est tous sur le même bateau mais un océan nous sépare”.

Voila les quelques mots gentils qui m'ont poussés a vous répondre.

