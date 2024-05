Maes bloqué par Booba, il l’affiche

Cela pourrait marquer la fin des échanges hostiles entre les deux rappeurs ! Face aux récentes attaques de Maes, Booba a pris la décision radicale de le bloquer pour ne plus voir ses messages et éviter tout échange entre eux sur les réseaux sociaux.

Maes ironise après avoir été bloqué par Booba sur X ! Le rappeur Sevranais a réagi avec humour sur ses réseaux sociaux après avoir été sanctionné par son rival B2O. Depuis plusieurs années, les deux artistes se livrent à une guerre ouverte sur les réseaux sociaux, échangeant des piques et des provocations. Ces derniers temps, les tensions semblent s’être intensifiées, notamment après la publication par l’auteur d’Omerta d’une photo de PLK pour le critiquer après leur collaboration sur le single “4MOTION” car ce dernier n’a pas fait la promotion de leur collaboration à son grand regret lors de la parution du morceau sur les plateformes de streaming ainsi que du clip sur Youtube. Polak n’a pas répondu aux attaques de Maes mais Booba, lui, a pris les choses en main !

Booba a d’abord critiqué PLK pour avoir collaboré avec Maes avant de faire la paix avec lui et de saluer sa décision de ne pas répondre aux provocations de son rival et de ne pas avoir fait la promotion du titre “4MOTION“. Le sevranais en a ensuite remis une couche contre le DUC qui a pris la décision de couper les ponts en bloquant son ennemi sur X, l’empêchant ainsi de voir ses publications ou encore de communiquer en lui adressant un message via l’application. Face à cette situation, l’ancien membre du label LDS a partagé une capture d’écran du blocage sur son compte Instagram, accompagné d’emojis clown, affichant un certain détachement et une pointe d’ironie à ce geste de son ancien compère avec qui il a collaboré pendant plusieurs années qu’un conflit n’éclate entre eux.

Ce nouvel épisode dans le clash entre Maes et Booba pourrait bien marquer un nouveau tournant dans le clash entre les deux hommes et il est difficile de dire si la tension va retomber ou si de nouvelles provocations vont survenir dans les prochains jours.