Ninho, Jul et Werenoi au sommet du rap dans le Top 10

Le trio Ninho, Jul et Werenoi est au sommet du classement des rappeurs francophones les plus streamés et avec le plus d’auditeurs pendant le mois d’avril 2024 sur Spotify !

Même s’ils n’ont sorti aucun projet le mois dernier, les trois rappeurs Ninho, Jul et Werenoi continuent d’être toujours aussi populaires sur les plateformes de streaming. Sans aucune actualité, ils performent toujours sur Spotify, comme le démontrent les chiffres dévoilés par le média Midi/Minuit sur les performances du mois dernier.

En effet, le mois d’avril a encore été fructueux en streaming pour les rappeurs français sur Spotify. Jul est toujours le roi du streaming avec un score impressionnant de 183 millions d’écoutes sur la période du 1er au 30 avril. Le Marseillais devance largement son dauphin, Werenoi, qui franchit la barre des 100 millions pour atteindre 107 millions de streams. Ce joli score lui permet de devancer Ninho. N.I se positionne sur la troisième marche du podium avec 98 millions d’écoutes. Il devance Gazo, qui perd sa place sur le podium du mois de mars et se retrouve quatrième avec 95 millions de streams.

Dans le reste du classement, PLK reste stable à la cinquième position avec 91 millions d’écoutes. Gims gagne une place et se classe sixième avec 77 millions de streams, tandis que Damso est juste derrière à la septième place avec 56 millions d’écoutes. Tiakola perd une place et se retrouve huitième avec 76 millions d’écoutes. Il est suivi de SDM, qui fait une entrée remarquée dans le top 10 à la neuvième place avec 52 millions de streams. Hamza ferme la marche du classement avec 48 millions d’écoutes. Le rappeur belge est le seul nouveau venu dans le top 10 ce mois-ci.

Avec ce classement, Jul et Ninho confirment leur statut de poids lourds du rap game, tandis que Werenoi maintient son ascension.