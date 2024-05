Jul réagit à la demi-finale OM vs Atalanta Bergame

Avant la demi-finale de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame, Jul, fan inconditionnel de l’OM, a adressé un message de soutien aux Marseillais pour mettre la pression avant le début du match ce soir.

Le rappeur marseillais attend avec impatience le coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et l’Atalanta Bergame. Avant le choc, il enflamme déjà les fans ! “Pour toi Marseillais / Qui ne vit jamais à moitié / Bienvenu en demi”, c’est sur ces mots galvanisants que Jul a lancé les hostilités, quelques heures avant le match tant attendu entre le club Olympien et l’Atalanta, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Ce soir à partir de 21h, le Stade Vélodrome va vibrer au rythme d’un duel européen palpitant. Les Phocéens, galvanisés par le soutien inconditionnel de leurs supporters et l’énergie contagieuse de leur rappeur préféré, sont prêts à relever le défi face aux Italiens. La séquence partagée par l’OM sur ses réseaux sociaux a déjà fait sensation auprès des fans. La voix puissante de Jul, associée à des images intenses des joueurs, de la ville et du stade, va permettre de créer une véritable ambiance de folie.

Nul doute que les supporters marseillais seront au rendez-vous ce soir pour pousser leur équipe vers la victoire. Avec Jul comme fer de lance, l’OM a toutes les armes pour s’imposer et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Supporter emblématique du club marseillais, l’OVNI du rap français a d’ailleurs conclu un partenariat avec son équipe favorite l’année dernière. Son label D’Or et de Platine est devenu l’un des sponsors de l’OM en affichant son logo D&P sur la manche du maillot bleu et blanc.