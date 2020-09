Damso : son album QALF est disponible (Sons)

QALF, le cinquième projet de Damso est enfin disponible en écoute sur les plateformes de streaming depuis ce vendredi 18 septembre 2020 et dans les bacs, cet album du rappeur Belge anciennement signé sur le label 92i de Booba est en préparation depuis 2015 et se dévoile enfin aujourd’hui.

Damso a révélé très peu d’informations sur cet album mais ce jeudi des détails du projet ont été dévoilés petit à petit, tout d’abord dans sa story sur Instagram, Dems a présenté la liste des Prinzly, Jules Fradet, Saint DX, Paco Del Rosso, Rodriguez Vangama, Benjay, Renaud Rebillaud, The 9AM, The Beginning, Ponko, OZ, Pierrari.

Ensuite Damso et son manager ont chacun publié une pochette différente de l’album « QALF » avec une seule différence la durée, 48’08 pour l’un et 45’05 pour l’autre, la version physique du projet comporte un morceau bonus en plus de la version classique qui contient 14 morceaux avec trois featurings Hamza, Lous and The Yakuza et Fally Ipupa.