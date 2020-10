Quand Koba LaD se moque du dernier titre de Bolémvn

Avant la sortie de son prochain album solo intitulé “Détail” prévue pour ce 23 octobre 2020 avec plusieurs invités avec sur le projet tel que Freeze Corleone, Vald, Ninho, Maes ou encore Zed, Koba LaD est de passage toute cette semaine de 20h à 21h dans l’émission Planète Rap de Fred Musa sur la radio Skyrock pour assurer la promotion de son nouvel opus.

Lors de l’émission de ce lundi soir Koba LaD a invité Bolémvn dans les studios de Skyrock pour s’exprimer sur son actualité musicale, celui qui a collaboré avec le rappeur originaire d’Évry sur les morceaux “Sankhara #4 (Chic)” et plus récemment sur “SMIC” a annoncé la sortie à venir de son prochain morceau intitulé “Coulé”.

Ce nouveau titre de Bolémvn est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce mercredi, la sortie de ce single n’a pas manqué de faire réagir Koba LaD, ce dernier s’est moqué avec beaucoup d’humour de ce titre de son acolyte, “Il paraît que la meuf a ses règles” a-t-il commenté en y faisant référence avant d’éclater de rire.

Plus de 1 an et demi après la sortie de son album « L’affranchi », couronné platine et plus de 150 000 albums vendus, Le rappeur du « Bat 7 » est désormais un artiste confirmé et incontournable dans le paysage rap français, une tournée complète dans toute la France en 2019 et sa présence dans de grands festivals comme Soliday’s ou les Ardentes, ainsi qu’un Zénith de Paris affiché complet.