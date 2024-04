Le message de Gims à Ngannou après la mort de son fils

Une vague de soutien se forme autour de Francis Ngannou après le décès de son fils, et Gims s’est joint au mouvement en adressant un message au combattant de MMA.

Le monde du MMA se mobilise pour soutenir Francis Ngannou suite à la tragique disparition de son fils. L’annonce du décès de Kobe, âgé de 15 mois, le petit garçon de l’ex-champion des poids lourds de l’UFC, a bouleversé le monde du sport de combat et l’a plongé dans une profonde tristesse. De nombreuses personnalités ont tenu à exprimer leur soutien au champion camerounais ainsi qu’à sa famille en ces moments difficiles, et Gims a également réagi pour lui apporter de la force dans cette épreuve difficile.

Les messages de condoléances de la part de grands noms du MMA se sont enchaînés depuis ce lundi soir. Conor McGregor a été l’un des premiers à s’exprimer face à cette terrible nouvelle, tout comme Cédric Doumbé. “Je suis désolé. Mes pensées et mes prières sont avec votre famille”, a commenté le champion UFC, Alexander Volkanovski. “S’il vous plaît, respectez Francis Ngannou et sa famille pendant ce moment de traumatisme. Avec des millions d’autres, nous prierons pour leur force”, a demandé le manager de l’athlète camerounais, afin que sa vie privée soit respectée dans la presse et sur les réseaux.

Dans cet élan de soutien unanime, Gims a pris la parole dans une story Instagram avec une photo de Ngannou, accompagnée de la légende : “Tout mon soutien dans cette épreuve“, tout en mentionnant le profil du combattant de MMA pour que celui-ci puisse lire son message et trouver un peu de réconfort dans cette épreuve difficile.