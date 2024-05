Maes se lance dans le MMA avec Khamzat Chimaev

C’est au tour de Maes, comme Lacrim, il y a quelque temps, et en effet de plus en plus de rappeurs français sont de véritables passionnés des Arts martiaux mixtes.

Le rappeur sevranais, toujours en conflit avec Booba, s’est essayé une nouvelle fois à cette discipline du MMA, comme en fin d’année dernière, et pour cela, il s’est entouré des meilleurs en allant à la rencontre de Khamzat Chimaev. L’artiste français Maes a partagé une image de lui aux côtés du combattant de MMA !

Ce n’est plus un secret pour personne, l’auteur d’Omerta est un fervent adepte des Arts martiaux mixtes. On le voit régulièrement s’entraîner ou côtoyer des combattants de ce sport. Dernièrement, c’est avec Ramzan Jambiev que le rappeur français exilé à Dubaï a affiné ses techniques de lutte. Il publie d’ailleurs fréquemment des vidéos de ses entraînements de boxe, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, et avait même provoqué Booba dans l’octogone lors de son séjour aux Émirats arabes unis au mois de novembre 2023.

Classé 11ème des poids moyens de l’UFC, le combattant d’origine tchétchène n’a plus combattu depuis son triomphe face à Kamaru Usman au mois d’octobre dernier. En attendant son prochain combat, il poursuit son entraînement et de passage à Dubaï, Khamzat Chimaev a retrouvé Maes pour passer un moment, tout en lui offrant un flacon de son parfum “Smesh”, comme l’a affiché le chanteur originaire du 93 dans une story. L’athlète de MMA a également fait la rencontre d’un autre rappeur, Gradur, qui a fièrement publié une photo de leur moment passé ensemble avec le message : “Le Chimaev du Jouuu ! En route pour la ceinture Middleweight. Venum, plus qu’une marque, un état d’esprit”.

Khamzat Chimaev sera de retour dans la cage le 22 juin 2024 sur la carte de l’UFC en Arabie saoudite et il va combattre contre Robert Whittaker, un événement pour lequel il pourra compter sur le soutien des deux rappeurs, Gradur et Maes.