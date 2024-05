Bianca Censori choisit-elle ses propres tenues révélatrices ?

Bianca Censori choisit-elle elle-même ses tenues audacieuses ou encore extravagantes qui font débat ? Malgré les rumeurs sur le sujet, cela ne semble pas être Kanye West qui impose à sa femme ses choix souvent indécents en public.

Connue pour ses tenues très controversées, que beaucoup pensent être le résultat du style de son mari, Kanye West, Bianca Censori ne subit pourtant aucune pression de sa part, selon ses propres déclarations en réponse aux critiques. En effet, Ye a déclaré qu’il ne la force pas à porter de tels vêtements très légers dans lesquels elle a été photographiée à de multiples reprises ces derniers mois. Mais qui, alors, conseille la jeune femme ?

Une source exclusive a confié à In Touch au début du mois d’avril 2024 que Bianca est bien celle qui gère ses looks en public. “Bianca est extrêmement intelligente, cultivée et ambitieuse”, a déclaré cet informateur, précisant : “Cette idée qu’elle serait une sorte de victime est complètement fausse. Elle adore l’attention qu’elle attire en se dévoilant en public.”.

La source a ensuite expliqué : “Elle n’a aucun problème à exhiber son corps incroyable si c’est ce qui rend Kanye heureux. Supporter ses excentricités est un moyen d’arriver à ses fins pour elle. Bianca obtient tout ce qu’elle veut en termes de contrats, de mode et de relations.”. Cette déclaration confirme les propos de Kanye West, le rappeur américain n’imposant rien à sa compagne.

Une source proche du secteur de la mode a également confié au média Page Six au mois de mars que les détracteurs ne reconnaissent pas la créativité de Bianca : “C’est une personnalité phénoménale, une actrice phénoménale, qui sait divertir le public. C’est une artiste de performance. Bianca est autant une artiste que Ye.”. “Elle prend ses propres décisions concernant sa façon de s’habiller”, a aussi confié Malik Yusef, le partenaire musical de Kanye,“Je pense qu’ils expérimentent ensemble et se disent : ‘Hé, c’est magnifique’.”. Ces nombreuses opinions soutiennent l’idée que le couple pratique une forme d’art avec ses tenues et attire ainsi l’attention du monde entier.

Bianca Censori devrait donc continuer à arborer des tenues transparentes et très légères, laissant apparaître son anatomie qu’elle assume.

