MC Jean Gab’1 répond à Francky Vincent pour défendre Aya Nakamura

Francky Vincent critique le choix d’Aya Nakamura pour les JO de Paris 2024, MC Jean Gab’1 le recadre sans mâcher ses morts contre le chanteur de zouk !

Dans l’émission “Chez Jordan” sur C8, Francky Vincent a exprimé son mécontentement face au choix d’Aya Nakamura pour chanter à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympique de Paris 2024. “C’est une blague ?”, a-t-il lancé, ne comprenant pas la décision de laisser l’interprète du tube Djadja de reprendre une chanson d’Edith Piaf avant de s’étonner qu’il ne soit pas choisi lui-même pour chanter à cet événement. Cette déclaration vient de susciter la réaction de MC Jean Gab’1 pour défendre la chanteuse.

Francky Vincent avait même évoqué Céline Dion et Beyoncé, qui chanteraient respectivement pour les JO au Québec et aux États-Unis, en déplorant qu’Aya Nakamura ne puisse être comparée à de telles stars pour représenter la France. Touché par les propos critiques sur ce choix pour les JO de Paris, MC Jean Gab’1 a décidé de prendre la parole. L’ancien rappeur a rappelé à Francky qu’il devrait soutenir la jeune chanteuse plutôt que de la démolir publiquement : “C’est ton arrière-arrière-arrière-petite-fille. Tu ferais mieux de la soutenir. Je comprends. Elle va aux JO et toi, tu iras au Panthéon. C’est normal, mais il y a une autre chose que tu as oubliée. Toi aussi, tu as tes propres JO. Tu es connu aux Antilles et dans tous les campings de France. La buvette, c’est ça ton podium. Dès qu’elle est ouverte, tu pourras chanter ‘Vas-y Francky Vas-y’’”.

MC Jean Gab’1 a également souligné le soutien qu’il a apporté à Francky Vincent lorsqu’il a été attaqué par Cyril Hanouna : “Nous, on t’a soutenu même quand Hanouna t’a fait du mal.”. Enfin, il a invité Francky à être fier qu’une femme de sa couleur de peau soit invitée à chanter aux JO.

Cette controverse met en lumière un possible clivage générationnel. Francky Vincent, chanteur des années 80 et 90, semble ne pas apprécier la musique d’Aya Nakamura, artiste très populaire chez les jeunes. MC Jean Gab’1, quant à lui, montre son ouverture d’esprit et son soutien à la nouvelle génération d’artistes.