Booba : candidate de télé-réalité révèle avoir eu une aventure très chaude avec lui étant mineure

Habitué à faire parler de lui dans les médias pour ses nombreux clashs comme avec Rohff, La Fouine, Damso ou encore Kaaris, Booba se retrouve à la Une de la presse People ce samedi avec une ancienne affaire le concernant sur son ancienne aventure avec Inès Sberro candidate de télé-réalité des Marseillais contre le Reste du Monde 5.

En effet cette ancienne histoire vient de refaire surface sur la toile, tout est parti du compte Instagram surnommé @lesmarseillaisvsrdm5_ qui a posté un cliché Inès Sberro de LPDLA7 lorsqu’elle n’avait que 16 ans accompagnée du rappeur français exilé à Miami, Booba avec la légende, “Saviez vous qu’Inès (celle du RDM) avait couché avec Booba quand elle avait 16 ans ? Elle avait retourné tout Twitter.”.

Une publication qui n’est pas passée inaperçue sur la toile, le compte Instagram Marie_spy_news a également relayé cette information en ajoutant des détails sur cette histoire datée du mois de juin 2015 impliquant l’ancienne candidate des “Princes et Princesses de l’amour 3” et Booba, ils ont passé une soirée en discothèque et la rumeur révèle que le DUC aurait ensuite terminé cette soirée avec Inès Sberro dans une chambre d’hôtel.

Des révélations qui avaient fait polémique à l’époque car la jeune femme était encore mineure mais Inès Sberro après avoir posté des photos avec Booba sur son compte Snapchat, notamment l’une posée sur un lit avec la main tatouée du rappeur avait formellement nié les faits, “Il ne s’est rien passé. C’est faux. N’en faites pas toute une affaire, c’était une soirée boîte” avait-elle commenté, alors que l’artiste n’avait pas pris la peine de réagir à cette affaire qui vient donc de refaire surface.