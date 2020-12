S-Pion arrêté par la police qui l’accuse d’avoir offert de la drogue

Vendredi dernier le rappeur S-Pion a dévoilé son nouvel album intitulé Sourou 2 (Initialisation), un projet de 10 morceaux avec plusieurs invités pour des featurings tel que Tiitof, Jok’Air, Alrima, F430 ou encore Cheu-b, pour fêter il est allé à la rencontre de son public dans sa ville de Corbeil Essone mais la police est intervenue pour y mettre fin.

A l’occasion de la sortie de son premier album, S-Pion avait donné rendez vous à ses fans à l’imprimerie Hélio à Corbeil-Essonnes qui se sont déplacés en nombre, “RDV LE 4 DÉCEMBRE SR2 GROSSE DISTRIBUTION 🦋 LES PREMIERS ARRIVÉS SERONT LES PREMIERS SERVIS UNE CHOSE ET SUR PERSONNE NE VA REPARTIR LES MAINS VIDE JE VAIS DÉVOILÉ L’ADRESSE LE 2 DÉCEMBRE RESTER À L’AFFÛT MES SR” avait annoncé sur son compte Instagram quelques jours avant de révéler l’adresse l’événement en postant des photos avec des sachets de cannabis

S-Pion avait en faite décidé de distribuer du cannabidiol sans THC aux fans présents censé être autorisé en France sauf que la police n’a pas vraiment le geste du rappeur et elle est intervenue pour stopper la distribution avant de l’arrêter, “Merci pour le soutien merci pour la force mes S/R On voulait juste fêter la sortie de mon album SOUROU 2 la police et venu m’embarquer en disant que j’ai distribué de la drogue.” a-t-il regretté après cet incident.

Tout le monde sait que ces de la CBD mais bon il y’a des bon et des mauvais policiers partout merci à L’OPJ qui a tout fait pour me fair sortir alors que le magistrat voulait absolument me déféré aux parquets.” a ensuite expliqué l’artiste dans une publication sur son compte Instagram avec quelques photos de cette release party avec son public.

Interpellé vendredi soir, S-Pion a passé 20 heures en garde à vue vient de révéler le journal Le Parisien qui a recueilli la première réaction du rappeur âgé de 29 affaire sur cette affaire ce lundi, l’artiste a également dévoilé en marge de la sortie de son nouvel album le clip du morceau “TopBoy” en featuring avec F430.

“Tout le monde savait que c’était de la CBD la promotion de notre musique demande une certaine promo avec beaucoup d’imagination mais toujours dans la légalité je suis responsable de mon staff et des jeunes qui m’écoute jamais je n’aurais” a-t-il aussi commenté au sujet de son interpellation sur son compte Twitter.