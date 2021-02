Trey Songz enflamme la toile après la fuite de sa sex-tape

Après sa récente mésaventure avec un policier suite à la rencontre de football américain entre les équipes de KC Chiefs et les Bills de Buffalo, le chanteur avait passé 24 heures en garde à vue après une altercation dans les tribunes de l’Arrowhead Stadium à Kansas City, Trey Songz s’est encore retrouvé malgrès lui dans la “sauce” ce mercredi sur Twitter après la fuite de sa sex-tape.

En effet une vidéo compromettante de Trey Songz a été partagé sur les réseaux sociaux aujourd’hui, la vidéo en question a sans doute fuité suite à l’ouverture de son compte OnlyFans au mois de novembre dernier pour fêter ses 36 ans, il a suivi le mouvement de plusieurs autres artistes aux Etats Unis comme par exemple Tyga et Cardi B, la plateforme offre un hébergement en ligne de photo et vidéo accessible par abonnement, permettant aux célébrités de gagner de l’argent avec les internautes qui s’abonnent à leur profil, tout profitant également pour partager parfois du contenu réservé aux adultes.

Trey Songz vient donc de subir la même déconvenue que Tyga dont une sex-tape avait également fuité récemment, pour le moment l’artiste américain connu pour ses tubes “Na Na” ou encore “Slow Motion” n’a pas fait de commentaire sur la diffusion de cette vidéo mais il a été en Top Tweet et les internautes n’ont pas manqué l’occasion pour se moquer de lui sur Twitter ou d’afficher une certaine déception en pensant que l’artiste avait sorti un nouveau morceau.

Me after I just searched trey songz 😭💀💀 pic.twitter.com/bhqcizrDD9

Me searching for the Trey Songz video before it disappears pic.twitter.com/W8BFfSe1iR

