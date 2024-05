Patrick Bruel se met au rap en reprenant le couplet de La Fouine

Patrick Bruel est prêt à remplacer La Fouine ! Le chanteur français s’essaye au rap sur scène en reprenant les paroles du rappeur de Trappes sur leur collaboration et la vidéo est devenue virale sur les réseaux.

Patrick Bruel se donne à fond pour chanter du rap !

Patrick Bruel s’essaye au rap dans un freestyle qui divise ! Le rap et la chanson française, un duo qui a déjà fait ses preuves. Calogero et Passi, Booba et Christine and The Queens, Gims et Kendji Girac… La liste des collaborations des deux genres musicaux est longue et Bruel n’a jamais caché son admiration pour le rap. Il y a quelques années, il avait même déclaré avoir “amené le rap en France” en faisant référence à la chanson “Chacun fait c’qui lui plaît” du duo Chagrin d’amour, sortie en 1981. Une affirmation qui avait fait jaser dans le milieu du hip-hop.

Récemment, lors d’un concert, Patrick Bruel a décidé de rendre hommage à La Fouine en interprétant lui-même le couplet de rap de leur chanson “Maux d’enfants”. Une performance qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des réactions mitigées. Si certains ont salué son audace et son respect pour le hip-hop, d’autres ont trouvé son interprétation approximative et manquant de technique.

L’ancien rapprochement de Patrick Bruel avec le rap n’avait pas manqué de faire réagir La Fouine. Le rappeur de Trappes a en effet déclaré dernièrement qu’il ne comptait pas refaire de collaboration avec lui, en raison de leurs désaccords politiques tout regrettant leur featuring.