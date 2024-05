Booba avec une charmante Colombienne pour son BB

« Je vous présente ma colombienne« , Six ans plus tard, Booba délivre un visuel inattendu en charmante compagnie pour le clip de son morceau « BB » récemment certifié single de diamant.

En vidéo, Booba nous présente enfin sa colombienne

Booba dévoile le clip de « BB », un titre produit par Yako, Big Dada & Waren Pierce paru en 2018. Loin de quitter le rap game, le Duc de Boulogne vient de présenter une mise en images surprise d’un ancien morceau. Le clip est réalisé par FullBlvck, qui a également signé les visuels de « Signé » et « Sicario » pour le rappeur français exilé à Miami. La vidéo offre un contraste saisissant entre les paroles, empreintes d’amour thug et d’égotrip, et les images paradisiaques dans lesquelles évolue le chanteur, entouré d’une colombienne envoûtante.

Avec la publication de ce clip, Booba a fêté la nouvelle certification du titre BB, le morceau vient en effet d’atteindre le seuil des 50 millions de streams ce qui lui permet d’être certifié single de diamant par le Syndicat national de l’édition phonographique.