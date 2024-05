Bigflo chambre le PSG et Mbappé avec le maillot du TFC au Parc

Bigflo porte son maillot de Toulouse sur la pelouse du Parc des Princes avec Mbappé !

À l’occasion de la 33ème journée de Ligue 1 ce dimanche soir, le PSG a accueilli au Parc des Princes l’équipe de Toulouse. Cette rencontre a marqué le dernier match de Kylian Mbappé dans l’enceinte parisienne sous les couleurs du champion de France ainsi que par les festivités pour l’obtention de ce nouveau titre. Bigflo et Oli ont assisté à l’événement pour soutenir leur club de cœur, le TFC, le premier nommé n’a pas hésité à se vêtir d’un maillot du club Toulousain même devant les milliers de fans parisiens.

Bigflo arbore fièrement les couleurs Toulousaines devant les Parisiens !

Lors de cette soirée, Toulouse a gâché la fête des joueurs et supporters parisiens en remportant le match sur le score de 3 buts 1 même s’il n’y avait plus aucun enjeu pour les deux équipes. Kylian Mbappé a marqué son dernier but au Parc des Princes et avant le début de la rencontre, l’attaquant français a salué les deux rappeurs Bigflo et Oli présents sur la pelouse pendant l’échauffement des joueurs.

Les deux frères sont venus soutenir le TFC et ont pu jubiler après la victoire de leur équipe préférée. Véritable fan, Bigflo n’a pas eu peur de s’attirer les foudres des fans du PSG en portant sous sa veste le maillot Toulousain qu’il a laissé visible et a même fièrement affiché sur la pelouse du Parc des Princes devant les milliers de Parisiens dans le stade, heureusement pour lui les supporters du PSG n’ont pas eu une seule réaction hostile à son encontre, il a pu profiter pleinement du triomphe des toulousains.

