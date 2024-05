Gims lâche des révélations compromettantes sur Booba, « Tu penses à ma femme »

Le clash entre Booba et Gims prend une nouvelle tournure avec des attaques virulentes et des révélations chocs.

Booba remet le feu aux poudres en s’en prenant à Demdem, la compagne de Gims, dans un remix de Dolce Camara et la punchline, « On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem » ainsi qu’une série de tweets incendiaires, sauf que son rival ne compte pas se laisser faire et vient de riposter en faisant des confidences compromettantes sur le lien passé lors de leur collaboration, en décrivant les dessous de la rencontre en studio pour l’enregistrement de leur featuring en 2012 sur le single « Longueur d’avance ». B2O a ensuite répliqué.

Booba et Gims : la guerre s’intensifie, Demdem au cœur des clashs !

Gims a d’abord évoqué les supplications passées de Booba pour obtenir un featuring, un passage radio sur NRJ, puis, il a lancé des accusations graves, affirmant que B2O collabore avec les forces de l’ordre et bénéficie de leur protection en assurant qu’il ne peut pas se promener seul en région parisienne. « Comment tu peux te lever le matin et penser à Demdem. Tu penses à ma femme. Tu penses à un tel, tu penses à telle femme. », commence à déclarer Meugui en référence aux propos de Kopp concernant sa compagne avant de révéler des informations sur les coulisses de leur duo.

« Quand ça venait pleurer : « Gims, je veux un feat, je veux un Bella, je veux NRJ je veux ci, je veux ça ». Tu te souviens de ça ? On s’est vu au studio non ? T’étais là tout timide, grand gaillard, tout timide comme ça. (…). Je sais tellement de choses sur toi Winnie, je sais que tu pleurais en prison, je sais que tu pleurais « ma greencard, elle va sauter ». », lâche Gims avant poursuivre,« Tu as grandi à Meudon la Forêt, je ne sais pas quoi. Malgré ça, tu as réussi à faire du peu-ra là-bas. Donc ça déjà, c’est ta vraie prouesse. Elle est là. Ta prouesse, c’est qu’avec Pimprenelle et Biscotte, tes deux chevaux là, tes deux poneys, tu as réussi à faire ton peu-ra et ça, c’est fort, Winnie. ».

Winnie étant le surnom donné par Gims pour nommer Booba en référence au personnage dessin animé Winnie l’ourson, il ajoute ensuite : « T’es une victime, tu ne peux même pas marcher seul dans Paris. Tu ne peux même pas te balader, pas te retourner dans un endroit, tu marches avec la Police. Le peuple ne le sait pas, mais moi, je sais que certains commissariats sont en partenariat avec toi. Tu marches avec la Police ». « Merci pour tout » a répondu Booba en publiant une ancienne vidéo du membre de la Sexion D’Assaut dans laquelle il tient des propos très élogieux à son égard.

Même s’il a fait la paix avec La Fouine, cette guerre des mots avec Gims est loin d’être terminée pour Booba pourrait encore réserver de nombreux rebondissements.