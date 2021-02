Macha Django, le méchant aux cheveux rouges des clips de PNL victime de tirs d’arme à feu

Le surnommé Macha Django a failli y laisser la vie

Omar Soumaré, surnommé Macha Django est connu pour tous les fans de rap français depuis 2016 suite à son apparition notamment dans le clip “Naha” de PNL sous forme de court métrage de 8 minutes qui avait fait un énorme buzz à l’époque explosant rapidement les millions de vues à sa mise en ligne. Le rôle de ce figurant dans la vidéo dans la vidéo de Nos et Ademo avait marqué les internautes et s’était fait connaître avec comme étant “le méchant aux cheveux rouges”.

Lors de la mise en ligne du clip Macha Django avait fait beaucoup fait parler de lui et avait révélé avoir reçu “plusieurs menaces via les réseaux sociaux” suite à son rôle dans la vidéo avant de reprendre une nouvelle fois ce rôle dans la seconde partie de ce court métrage avec le clip “Onizuka” s’attirant la foudres des internautes pour son personnage après la diffusion de la vidéo mais Omar Soumaré relativisé la situation à l’époque et avait poursuivi sa carrière d’acteur dans le film “Les Misérables”.

Le Parisien vient de révéler que le jeune homme de 28 ans vient de connaître une mauvaise mésaventure, Omar Soumaré a été pris pour cible la nuit dernière dans le 91 dans le quartier de Montconseil vers 3 heures du matin, il a subi des tirs d’arme à feu suite à une tentative de meurtre, heureusement l’acteur n’a pas été touché par les tirs.

Après l’incident, son frère, armé d’un gourdin a rattrapé un jeune conducteur désigné selon lui comme étant l’auteur des tirs et intercepté l’individu lors d’un contrôle de police à Corbeil-Essonnes pour ne pas avoir respecté les consignes du couvre-feu avant que Macha Django n’arrive finalement sur les lieux pour tout expliquer aux forces de l’ordre sur cette tentative d’assassinat qu’il venait de subir, « les douilles étaient encore sur place » a expliqué une source proche de l’affaire. Une enquête a été ouverte par le commissariat d’Evry-Courcouronnes, le conducteur du véhicule âgé de 18 ans a été arrêté et placé en garde par la police, il s’agirait pas d’une guerre de bande selon une source cité par le quotidien, “On est plus sur un différend personnel, sans lien avec la guerre de bandes Montconseil-Tarterêts ou le trafic de stupéfiants”.