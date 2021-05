Koba LaD annonce la fin de sa carrière programmée

Koba LaD mettra bientôt un terme à sa carrière

Les fans du jeune rappeur français originaire d’Évry vont être très déçus car il ne compte clairement pas perdurer dans la musique et sa carrière devrait s’arrêter plutôt que prévue alors qu’il est en pleine ascension. Une fin qu’il avait déjà évoqué l’année dernière et cela se confirme selon ses récents propos.

Au mois d’avril 2020, invité pour le Planète Rap de Rim’K pour la promotion de son EP Midnight d, Koba LaD s’était exprimé sur son avenir dans le rap en révélant ne pas souhaiter chanter encore dix années. Il avait affirmé ne pas se voir «perdurer dans le temps» tout en confiant «Je veux juste reprendre une vie normale. Dès fois, t’as des habitudes, maintenant que t’as une image, tu ne peux plus faire».

« Encore deux projets et j’arrête »

«Au début, c’est bien, c’est marrant mais la vie de ma mère au bout d’un moment, c’est trop. Moi regarde, je marche pas avec ma mère. Je veux pas que les gens me filment et en même temps, filment ma daronne. J’avais péter les plombs de voir la tête de ma mère sur le Net», avait expliqué le jeune rappeur de 21 ans à l’époque au sujet de sa notoriété en répondant aux questions sur son avenir.

En pleine préparation de son nouveau projet qui sera une mixtape dont il a récemment annoncé la sortie prochaine après la mise en ligne du clip “Bedodo”, dans une publication sur son compte Instagram, Koba LaD a fait part de son envie de prendre du recul sur le monde de la musique afin de sans doute profiter de sa vie privée. “Encore deux projets et j’arrête” a-t-il écrit en légende d’une publication avec une série de photos de lui sur le réseau social à la grande déception de son public. “Jamais bro n’arrête pas”, “Arrête toi jamais mec”, “Nan nan tg tu continues”, “La retraite la plus rapide du monde”, “Nan arrête pas”, “J’ai du mal lire la description j’crois” peut-on notamment lire dans les commentaires de son annonce.