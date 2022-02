Kim Kardashian termine Kanye West avec sa réaction aux roses de la St Valentin

Après sa récente séparation avec Julia Fox avec qui il semblait pourtant vivre une belle idylle ces dernières semaines, Kanye West est prêt à tout pour reconquérir son ex-femme Kim Kardashian mais elle n’est pas visiblement pas du même avis et vient de le recaler.

Kanye West à nouveau à terre

Alors que les médias américains ont assuré qu’il harcèle Kim Kardashian et qu’il a même intimidé à plusieurs reprises son petit copain actuel, Pete Davidson, Kanye West est prêt à séduire son ancienne compagne pour la faire revenir vers lui.

Lors de la Saint-Valentin, ce 14 février, le rappeur américain n’a pas hésité à lui envoyé un 4×4 rempli de roses avec le message « Ma vision est très claire ». « Nous avons une relation publique parce que nous sommes des personnages publics, donc pour le public et pour la presse, on me traite parfois de fou, mais être amoureux, c’est être fou de quelque chose, et je suis fou de ma famille, joyeuse Saint-Valentin » a ajouté Ye sur le fait de révéler sa vie personnelle sur les réseaux .

Kim Kardashian affirme son intention de divorcer

Ce comportement n’a pas convaincu Kim Kardashian de faire marche arrière et a confirmé ses intentions de s’éloigner du père de ses enfants. Elle a joué un mauvais tour à Kanye West le jour de la Saint Valentin en lui remettant les papiers de leur divorce ce 14 février pour mettre définitivement fin aux derniers espoirs du rappeur.

« J’ai tenté de régler notre séparation avec Kanye depuis que j’ai demandé le divorce. J’ai demandé plusieurs fois à Kanye d’accepter de passer à autre chose et de mettre fin à notre statut marital et il n’a pas répondu à ma demande. Kanye et moi méritons tous deux l’opportunité de construire de nouvelles vies. Par conséquent, je demande que ma demande de séparation et de résiliation de notre statut marital soit accordée. » décrit un document dévoilé par le média Radar remis à Ye le jour de la St Valentin.