A$AP Rocky et PUMA présentent leur collection inspirée du Motorsport

Découvrez la sortie de la collaboration entre l’artiste musical, créatif et designer A$AP Rocky et PUMA. Devenu directeur créatif des collections PUMA x F1, l’artiste dévoile ici une collection inspirée du racing et de la jeunesse dans une campagne déjantée. Les visuels, vidéos, CP et verbatim de l’artiste sont disponibles sur ce lien.

La collection comporte tous les essentiels de la combinaison de F1, réinterprétés par A$AP Rocky et qui tendent vers une esthétique rugueuse, usée, inspirée du sport automobile et de l’univers des garages. On retrouve ainsi une cagoule détricotée, ou une autre matelassée imitant les casques de courses. Bien sûr, sweatshirt et tee shirts reprennent les codes du genre, sans oublier les gants inspirés aussi du nail art de Rocky. Le rappeur a également ressorti des archives la Inhale, sneaker sortie au début des années 2000 et réinventée pour l’occasion.

La collection sera disponible dès le 3 mai 2024 sur le site PUMA.COM à 17H (Paris) et chez les revendeurs du monde entier tels que Shinzo, SNS, SSENSE ou Slamjam.