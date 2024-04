50 Cent s’amuse du concert presque sans public de Quavo causé par Chris Brown

50 Cent réagit après le concert de Quavo dans une salle presque vide, ce qui a conduit certains fans à penser que Chris Brown avait réalisé un coup bas à son rival sans que ce dernier ne confirme l’information.

Les fans pensent que Chris Brown a réglé ses comptes avec Quavo avec un geste que beaucoup ont qualifié de très mesquin, inspiré par 50 Cent. Les spéculations ont commencé après l’apparition de vidéos ce week-end du concert du membre des Migos au Hartford Healthcare Amphitheater de Bridgeport, situé dans le Connecticut, capable d’accueillir plus de 5 000 personnes, où le rappeur s’est produit devant une salle en grande partie vide. Étant donné que Quavious Keyate Marshall compte des millions d’abonnés sur les réseaux et des fans, il est difficile de comprendre pourquoi personne ne se serait présenté à ce concert. Ainsi, les théories se sont rapidement tournées vers Chris Brown : suite à leur récent conflit, celui-ci pourrait être à l’origine de cette mésaventure, et cela a bien amusé 50 Cent.

Les internautes ont émis l’hypothèse que Chris Brown serait en réalité responsable du concert vide suite aux diss-tracks entre les deux rappeurs. Brezzy aurait acheté des milliers de tickets pour que la salle soit vide. La rumeur ne s’est pas encore confirmée car le chanteur ne s’est toujours pas exprimé sur cette possibilité. Quoi qu’il en soit, 50 Cent s’est fait son opinion et s’en amuse. Fidèle à ses habitudes, il a bien évidemment partagé des images de la salle de concert presque vide pendant que le rappeur des Migos est sur scène. “Oh, cette mer*e devient différente. Je sais que [emoji ninja] est tendu. MDR.” a ajouté Fifty en légende de la publication, alors qu’il avait réalisé un geste identique dans son clash avec Ja Rule en achetant 200 places du premier rang d’un concert de ce dernier pour se moquer de son rival.