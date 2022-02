Ciryl Gane l’affirme, Booba c’est le N°1 incontestablement

Ciryl Gane s’est livré sur le rap français et Booba va apprécier la déclaration du pratiquant français d’arts martiaux mixtes qui a connu sa première défaite dans l’octogone le 22 janvier dernier face à Francis Ngannou.

C’est à l’occasion d’un live sur la plateforme Twitch cette semaine que Ciryl Gane s’est exprimés sur ses préférences musicales. Fan de rap français et interrogé par un internautes à ce sujet, le combattant de MMA a donné les noms de ses rappeurs préférés du moment en citant deux artistes du label 92i Records de Booba, SDM et Green Montana. « Un TOP Français ? Par rapport à ce que j’écoute en ce moment, je dirais SDM j’aime beaucoup le flow. Avec Green Montana, aussi, si on parle de flow ! » Oui Green Montana est belge, mais on va entendre « rappeurs francophones ».

Ciryl Gane met Booba sur le trône !

Les nouveaux talents révélés par Booba ces derniers mois sont visiblement très aimés de Ciryl Gane. B2O a notamment collaboré sur les titres « Tout Gâcher » et « 92i » avec Green Montana et les singles « Daddy », « Bonne journée » et « La zone » avec SDM alors que les deux rappeurs cités par le sportif français ont eux travaillé ensemble sur le morceau « Evidemment ». L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a ensuite confié de pas avoir accroché aux dernières chansons de Kopp mais qu’il le considère comme le numéro un.

« Booba, je ne suis pas forcément ultra fan, je ne préfère pas écouter en ce moment. C’est juste en ce moment, après si tu prends sur un plan d’ensemble de sa carrière, Bah oui ! C’est le N°1 incontestablement » a-t-il affirmé concernant l’ancien membre du groupe Lunatic. Des propos vont sans aucun doute faire plaisir à ce denier après sa dernière charge contre Rohff sur l’autotune.