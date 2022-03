Cyril Hanouna averti par Booba, « Si je reviens, c’est pour mettre des tartes »

Toujours à l’affût de l’actualité du moment et des débats sur TPMP lancés par son Cyril Hanouna, Booba s’est insurgé contre les chroniqueurs de l’émission. C’est suite à une discussion concernant le conflit russo-ukrainien qu’il s’est exprimé en commentant les interventions des différents réactions sur le plateau télé et il n’a pas été très tendre tout en faisant passer un message à l’animateur.

En effet le Boss Du Rap Game est très remonté contre une partie des chroniqueurs de Touche Pas Mon Poste et il a décidé de le faire savoir à sa manière. Booba s’est d’ailleurs exprimé à plusieurs reprises sur la guerre en Ukraine lancée par la Russie qui a envahi le pays. Booba n’a pas apprécié les prises de postions des sociétés contre les Russes en fermant les boutiques dans le pays comme Puma avec qui il a résilié son partenariat.

Cette semaine, Hanouna a lancé le débat sur le sujet du boycott des entreprises en Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. Les commentaires de Matthieu Delormeau et Géraldine Maillet ont agacé Booba qui n’est visiblement pas en accord avec eux. « Régime totalitaire, le même qui nous impose le passe vaccinal et qui supprime les tweets qui dénoncent. Cyril Hanouna, ton émission c’était sympa mais si j’reviens c’est pour mettre des tartes de cow-boy et des balayettes c’est la seule issue. » légende le DUC dans une publication avant d’ajouter « Insupportable la celle » et « Lui y dit que du caca en poudre » à l’encontre deux chroniqueurs de l’émission, le tout en mentionnant le profil d’Hanouna qui n’a pas répondu.