Une tournée sous haute tension en Russie, MC Solaar devait payer la Mafia

C’est une ancienne anecdote de sa mésaventure insolite en Russie que MC Solaar avait confié lors de la promotion pour la libération de son deuxième album « Prose combat » paru en 1994 mais indisponible depuis le début des années 2000 suite à des problèmes avec son ancien label Polydor.

Au mois de septembre dernier, MC Solaar a annoncé que « Prose combat », l’un des plus gros succès de sa carrière est enfin de nouveau disponible sur les plateforme de streaming, les titres « Nouveau Western » et « Obsolète » avaient marqué les auditeurs à l’époque de la sortie du projet. En parallèle de cette bonne nouvelle le rappeur français avait accordé une interview dans l’émission « Il n’y a pas qu’une vie dans la vie » sur Europe 1 en révélant un souvenir étonnant d’une tournée en Russie dans les années 1990 lorsqu’il a dû payer la mafia locale pour assurer ses concerts.

« C’est des rencontres un peu hasardeuses. On dit « oui d’accord » et on se retrouve à partir là-bas, à la période post-glasnost, post-perestroïka » a-t-il commencé à décrire sur les conditions spéciales de cette tournée. Au moment de sa venue en Russie, MC Solaar a fait face à une certaine instabilité dans le pays avec des puissantes mafias en places. L’artiste a été obligé de les payer pour assurer son concert sinon il se retrouvait sans électricité ou bien sans musique sur scène, devant même se cacher dans sa chambre d’hôtel.

« On est parti là-bas pour le voyage et on a rencontré des musiciens, des artistes, des joueurs d’échecs. On est parti faire des voyages de 15 heures en train. J’ai fait des repérages pour revenir plus tard » a-t-il confié avec le sourire sur cette anecdote avant de préciser, « C’était super parce qu’on ne vivait pas un moment d’histoire, mais on vivait un moment de chaos. Trois ans après, le pays était revenu à la normale. Mais on est arrivé au bon moment, sans le savoir ».