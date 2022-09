Tovaritch fait polémique avec « J’aime pas les hommes qui sucent des hommes »

Après le buzz de son combat à 200 000 € contre Médé World qui ne s’est finalement pas concrétisé, Tovaritch fait encore parler de lui mais en musique cette fois-ci suite à la sortie de son dernier clip « 2CB ». Le rappeur d’origine russe fait scandale auprès de la communauté LGBT+ et il a réagi en rigolant de la polémique.

Tovaritch répond et s’amuse des critiques !

Après son album Mikhailov sorti au mois de février dernier sur lequel il a invité pour des featurings Alberto, Samra, Enzo Dong ou encore Krasnoe Derevo puis le clip Mode Avion paru il y a deux mois, Tovaritch est de retour avec un nouveau clip réalisé par Paul Maillot intitulé « 2CB » qui fait beaucoup de bruit. L’artiste se met en scène dans le parc de Bercy en plein street work-out mais ses paroles ne passent au sein des associations LGBT+.

Le texte suivant fait débat, « C’est pas l’marais ici, non c’est pas la gay pride, J’aime pas les hommes qui sucent des hommes, Et qui volent le travail des femmes ». Le profil Twitter « Le coin des LGBT+ » a dénoncé les propos en accusant publiquement le rappeur d’être homophobe.

Mis en ligne ce mercredi, le clip approche le million de visionnages sur Youtube, « Le clip, publié il y a 24 heures, a obtenu 500 000 vues sur YouTube. », s’est étonné le compte « Le coin des LGBT+ » avant d’ajouter « La réaction de Tovaritch quand on lui fait remarquer que son nouveau clip est homophobe et misogyne : » et « Quand Tovaritch fera sa vidéo en train de sangloter pour ne pas être déprogrammé, en affirmant qu’il n’est pas du tout homophobe, on pourra aussi lui sortir cette story où il nous traite de « LGPD ». » tout en postant la réaction amusée de Tovaritch sur Instagram face à cette polémique.

« Chacun est libre d’enc*ler qui il veut. Calmez-vous je ne vous veut aucun mal. Je dis ce que je pense, liberté d’expression », s’est-il justifié ou encore « Les LGPD nous attaquent, merci pour le buzz. Suivez-moi, vous allez voir dans mes stories, il n’y a que des mecs balaises vous allez pouvoir vous bran*er ».

L’humoriste Waly Dia a rebondi sur le scandale pour en rire en postant un extrait du clip mais en modifiant les paroles de la chanson par « Vas-y suce ton pote ». Face aux critiques, Tovaritch a pris tout cela avec beaucoup d’humour en allant même dans une boulangerie pour acheter une pâtisserie avant de se rendre dans les locaux de l’association LGBT+ pour leur offrir et prônant la paix.

