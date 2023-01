Jul devient le nouveau sponsor du maillot de l’OM

Mais où s’arrêtera Jul ? Alors que son dernier album en date « Coeur blanc » paru au mois décembre vient d’obtenir la certification de platine avec 100 000 équivalents ventes, le rappeur Marseillais vient de conclure une collaboration inédite entre son label de musique D’Or et de Platine et l’OM.

Jul devient le sponsor officiel de l’OM !

En pleine ascension dans sa carrière, Jul a créé en 2015 son propre label indépendant nommé D&P pour D’Or et de Platine en référence aux nombreuses récompenses qu’il a obtenu avec les ventes de ses albums. Le J a ensuite lancé sa propre marque de vêtements inspirée du logo de son label et a produit des jeunes talents du rap de la ville phocéenne. Afin de promouvoir sa marque, l’artiste Marseillais vient de conclure un nouveau partenariat avec l’Olympique de Marseille.

Fan de football et fervent supporter de l’OM, Jul a toujours affiché son soutien à son club de cœur en musique et il vient encore d’aller plus loin en s’offrant une place sur la tunique de l’Olympique de Marseille. En effet ce samedi 14 janvier à l’Orange Vélodrome contre l’équipe de Lorient pour le compte de 19ème journée du championnat de France de Ligue 1, les joueurs de l’OM vont arborer sur la manche de leurs maillots le logo D&P et cette initiative va se poursuivre jusqu’à la fin de la saison.

Jul a présenté les nouveaux maillots de l’OM floqués de son logo et a exprimé sa satisfaction de réaliser ce partenariat dans des propos retranscris sute le site officiel du club Marseillais : » Marseille c’est ma ville, l’OM c’est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse « .