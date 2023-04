Gazo : l’Imam de Conakry réagit à l’émeute causée par sa venue dans une mosquée

Les réactions s’enchainent suite à la scène complètement surréaliste du passage de Gazo dans une mosquée de la Guinée qui fait beaucoup parler depuis le weekend dernier. L’auteur de Drill FR a obtenu le soutien de Booba face aux critiques pour le défendre contre les déclarations d’Alpha 5.20 à son encontre, c’est désormais au tour l’Imam de Conakry de prendre la parole sur cet incident.

De passage dans son pays d’origine, l’interprète de Die est allé prier dans une mosquée du pays et a attiré la foule au point de créer une émeute dans le lieu saint, les images de la scène ont été relayées sur les réseaux. Avec ses plus de 5 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et l’énorme carton de son album KMT paru en 2022, Gazo était très attendu par les Guinéens et cette sortie en public a suscité un énorme engouement auprès de la population locale mais le mouvement de foule dans le lieu de culte a fait scandale.

L’Imam de Conakry passe un message et défend Gazo

Booba a notamment pris la parole pour soutenir Gazo avec une citation de son ancien compère Ali du groupe Lunatic avec le texte d’un de leur titre, « Issus d’un peuple averti prend le relais dans un monde où les pervertis oublient que l’air et l’eau plus que l’or sont précieux, croient avoir le contrôle de la Terre et des cieux, dans leur vanité, se prennent pour des divinités ». Face aux détracteurs, l’Imam de Conakry vient aussi de s’exprimer en faveur de l’artiste anciennement nommé Bramsou pour expliquer que ce n’est pas sa faute, ni celle des jeunes présents au moment de l’incident.

L’Imam assure que l’émeute a éclaté car les fans du rappeur n’ont pas appris le respect de l’islam dans l’éducation de leurs familles musulmanes et il milite pour un meilleur encadrement de l’enseignement de la religion aux jeunes Guinéens.

Traduction en gros l’imam dit que la faute n’est aucunement de Gazo, des jeunes qui ont scandé le nom de l’artiste mais bien des familles musulmanes qui n’ont pas donné l’éducation nécessaire aux jeunes à savoir l’importance de l’islam, ce qu’on doit faire dans une mosquée, il… https://t.co/7HWSaYuNLb — Sultan de Conakry (@ABDELDJALIL224) April 4, 2023

#Gazo lui même qui demande aux mélomanes 😭😭d’arrêter qu’ils sont dans la mosquée pic.twitter.com/7SsfzU3OUN — Lilkesh Fofana🇬🇳🇺🇸 (@lilkesh_fofana) March 31, 2023