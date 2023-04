Booba démolit Alpha 5.20 sur sa réaction de l’émeute de Gazo à la mosquée

Toujours aussi présent sur les réseaux, Booba s’en est pris Alpha 5.20 pour lui faire passer un message virulent après ses propos sur la séquence de Gazo en Guinée dans une mosquée pour aller prier. L’auteur de Drill FR a déclenché une émeute avec sa présence dans le lieu saint ce qui a agacé le fondateur du Ghetto Fabulous Gang et cela n’a pas plu à B2O qui a décidé de le lui faire savoir sans mâcher ses mots.

Même s’ils ont collaboré ensemble en 2002 sur la mixtape Boss2Paname du Ghetto Fabulous, Booba et Alpha 5.20 sont en clash depuis plusieurs années et ce dernier a notamment balancé en 2011 un diss-track contre Kopp avec le single « La duchesse de Boulogne » l’accusant de se créer une fausse image de gangster. Plus récemment, en 2020, l’interprète de Boulbi a fustigé les propos de son ancien compère concernant les rappeurs français faisant de la zumba qualifié comme un style de rap de « merde », il vient de récidiver suite à la prise de parole d’Alpha sur les images de l’émeute de Gazo dans une mosquée.

Booba fait passe un message à Alpha 5.20 sur Gazo !

« Voir, que dans une maison de Allah, dans ce mois béni de Ramadan, des pseudos croyants, scander le nom d’un rappeur, démontre que l’on a complètement raté la transmission de cette religion » réagit Alpha 5.20 suite à l’incident de Gazo en Guinée pour aller prier avant d’ajouter « C’est inadmissible, impardonnable et surtout signe d’une grande mécréance. Ils ont souillé la mosquée, eux et le rappeur ». Booba a relayé ce message pour répondre à cette déclaration sur Instagram tout en le mentionnant afin de s’adresser directement au rappeur du Ghetto Fabulous Gang.

« Ousmane Badara, donc toi tu es juge? Toi tu décides qui est mécréant et qui ne l’est pas ? Impardonnable carrément? Sois plutôt heureux qu’un rappeur vienne faire rêver le peuple Guinéen pour soulager les épreuves qu’ils affrontent au quotidien! Ce qui est sûr c’est que personne ne scandera ton nom vu le misérable rappeur que tu es » commente tout d’abord Booba avant de poursuivre, « Leur vision reste étroite comme le panorama d’un pénitent, aussi restreinte que la tolérance d’un extrême-droite militant. La vérité reste la vérité l’esclavage en Afrique a été cautionné par le Vatican mais on reste pratiquants, délinquants et gens pieux se mêlent à nos rangs. ».

Booba conclut ensuite son message avec les paroles de son ancien acolyte du groupe Lunatic, « Issus d’un peuple averti prend le relais dans un monde où les pervertis oublient que l’air et l’eau plus que l’or sont précieux, croient avoir le contrôle de la Terre et des cieux, dans leur vanité, se prennent pour des divinités. ALI ». Les paroles sont issues du premier couplet d’Ali dans le morceau « Avertisseurs » sorti en 2000 sur l’album « Mauvais Oeil ». Alpha 5.20 n’a pas donné suite pour le moment à cette attaque.