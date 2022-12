Gazo décroche son premier double disque de platine avec KMT

Le rappeur confirme sa montée en puissance avec cette grande première dans sa carrière.

L’ascension se poursuit pour Gazo ! Après un premier projet réussi avec Drill FR paru au mois de février 2021, l’artiste anciennement nommé Bramsou vient de réaliser une grosse performance avec sa seconde mixtape KMT qui vient de franchir un nouveau cap au niveau des ventes lui permettant d’obtenir une belle récompense.

Le 1er juillet 2022, Gazo a sorti KMT qui depuis réalise des incroyables chiffres de ventes, le projet est porté par l’énorme succès de tube DIE (71 millions de streams sur Spotify), numéro 1 du Top Singles pendant plusieurs semaines depuis cette été avant d’être détrôné par le titre Amber de Zola. Cette mixtape de 15 titres avec 3 bonus pour sa version physique compte plusieurs singles comme Bodies avec Damso, Céline 3X, Mauvais 2X avec Ninho ou encore Molly. Tiakola, Skread et M Huncho figurent également au casting des invités de ce projet dont le total des ventes vient tout juste de dépasser les 200 000 exemplaires écoulés.

KMT est le projet sorti en 2022 le plus vendu de l’année avec plus de 200 000 ventes en moins 6 mois d’exploitation. Gazo obtient ainsi sa première certification de double disque de platine de sa jeune carrière. Il se place aussi cette année derrière Ninho et Jul dans le Top 3 des artistes les plus écoutés en France sur Spotify avec plus de 5,7 millions d’auditeurs sur la plateforme de streaming.

Gazo a remercié ses fans sur les réseaux pour ce triomphe et a lancé un vote auprès des internautes pour savoir s’il va sortir une réédition du projet ou bien un nouvel album. C’est cette dernière proposition qu’ils ont unanimement validé.

